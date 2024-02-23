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Минприроды: смог в Кыргызстане уменьшился на 15 процентов

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Проблема смога уменьшилась как минимум на 10-15 процентов. Такие данные были приведены в итоговой коллегии Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Как сообщается, в 2023 году совместно с ОсОО "Газпром Кыргызстан" газифицировано 9 населенных пунктов, подключено к газу 14 092 абонента. На сегодняшний день из 47 населенных пунктов Бишкека 31 населенный пункт обеспечены газом.

Кроме того, Бишкекский санитарный полигон, который горел десятилетиями, на сегодняшний день горение на полигоне полностью отключено, территория полигона находится на рекультивации. На 2,3 гектарах высажено 850 саженцев.

В Бишкек прибыли 850 новых экологически чистых автобусов.

Кабинет министров Кыргызской Республики совместно с Всемирным банком 12 декабря 2023 года в целях финансирования проекта по улучшению качества воздуха в стране выделит 50 млн. США и подписано соглашение о финансировании. Сегодня законопроект направлен на рассмотрение в Кабинет министров Кыргызской Республики для ратификации Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/435505
Теги:
Бишкек, смог
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