Погода
$ 89.42 - 89.72
€ 96.02 - 96.95

Пополняйте MBANK без ограничений: обнулена комиссия в 1% свыше 100 000 сом

287  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Теперь пополнять MBANK стало еще выгоднее: для клиентов полностью обнулена комиссия в 1% при пополнении суммы свыше 100 000 сомов.

"Для удобства наших клиентов мы продолжаем создавать выгодные условия для клиентов MBANK. В связи с многочисленными просьбами клиентов мы отменяем комиссию за пополнение свыше 100 000 сом во всех каналах приема платежей и все расходы берем на себя.

Мы ценим и признательны нашим клиентам за их доверие и всегда стремимся предоставлять для них только лучшие возможности", - отмечает Марат Торалиев, Директор по цифровому и стратегическому развитию.

Нововведение действует с 22 февраля 2024 года и принято с целью удобства клиентов ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" | MBANK и поддержки безналичных платежей в республике.

MBANK - Первый цифровой!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435506
Теги:
PR
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  