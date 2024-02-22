Пополняйте MBANK без ограничений: обнулена комиссия в 1% свыше 100 000 сом

Теперь пополнять MBANK стало еще выгоднее: для клиентов полностью обнулена комиссия в 1% при пополнении суммы свыше 100 000 сомов.

"Для удобства наших клиентов мы продолжаем создавать выгодные условия для клиентов MBANK. В связи с многочисленными просьбами клиентов мы отменяем комиссию за пополнение свыше 100 000 сом во всех каналах приема платежей и все расходы берем на себя.

Мы ценим и признательны нашим клиентам за их доверие и всегда стремимся предоставлять для них только лучшие возможности", - отмечает Марат Торалиев, Директор по цифровому и стратегическому развитию.