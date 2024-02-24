Кыргызские НПО берут пример с Навального?

Со смерти российского оппозиционера Навального прошло чуть меньше недели. 16 февраля многие новостные платформы и ТГ-каналы пестрели заголовками "Умер Алексей Навальный". Сразу же либералы из

Центральной Азии окрестили Навального чуть ли не "мучеником режима". К примеру, в Казахстане прошла акция в его память. В Кыргызстане же к российскому посольству в Бишкеке несли цветы. Правда, потом стали нести цветы к памятнику жертвам репрессий. Оплакивать смерть человека, который сравнивал жителей республик Центральной Азии "с мухами и тараканами"? Или сравнивать его смерть с убийством Христа?

"Навальный делал все то же, что делал Христос. Он пожертвовал собой ради людей, которые верят в него, ради того Дела, той Идеи, которые станут основой Новой философии жизни", – написал один кыргызский либеральный журналист на своей странице в одной из соцсетей.

Мистер "Фридом"

Для кыргызстанских либералов Навальный свой в том числе из-за общего финансирования. Он с 2000-х годов "повязан" с госорганами США. В Сети есть документы, подтверждающие эту связь, включая вскрытую хакерами личную переписку Навального, подлинность которой он признавал ещё при жизни.

Примерно в это же время на Навального вышли сотрудники NED (National Endowment for Democracy) и предложили ему "работать". Ему были назначены кураторы из США. Старший программный офицер по России и Украине Джон Сквайр, программный офицер Марк Шляйфер и старший администратор по грантам (NED) Фрэнк Конатсер. Уже в 2007-2008 гг. Навальный создал проект "Да! Дебаты". Эти дебаты проводились каждый месяц в разных клубах Москвы. Всего за тот период по линии NED ему было выплачивалось 23 тысячи долларов ежемесячно.

В 2009 году, помимо NED, Навальный начинает сотрудничать с британским оффшорным фондом Уильяма Браудера "Hermitage Capital Management". За проворачивание схем Навальному платят, и платят довольно-таки хорошо.

Уже в 2010 Алексей получил приглашение на учёбу в США. Он уехал учиться на полгода по программе "Yale World Fellows". Эта программа была создана специально. Чтобы, как значится на ее сайте, создать "глобальную сеть новых международных лидеров". Помимо российского оппозиционера, на курсе учился небезызвестный выходец из Туниса Фарес Мабрук, активно участвовавший в подготовке и организации "арабской весны" в Тунисе.

Переписка также свидетельствует о том, что в 2010 году Навальный искал выходы на американские спецслужбы и просил познакомить с их представителями своих знакомых российских либералов, живущих в Америке.

В 2011 перед нами возник "новый-старый" Навальный. Новый в смысле готовый бороться за "всё хорошее". "Старый", ибо методы его борьбы "стары как мир".

Введём визы со Средней Азией

Были у политика Навального какие-то политические идеи? По большей части он "неонацист", по его собственному признанию. Ещё в 2009 году он признавался в интервью "Эхо Москвы", что неонацизм является основополагающей точкой его идеологии, хотя западная пресса лепила для него образ прогрессивного либерала.

В реальности он тесно сотрудничал с националистами из запрещенного в России "Движения против нелегальной эмиграции", выступал на их митингах и всячески рекламировал эти акции перед журналистами.

В 2013 году тревогу забили израильские газеты, рассказывавшие о том, как Навальный презрительно отзывался о евреях и поднимал рифмованный "Первый тост за Холокост!" Потом всплыли его презрительные высказывания об арабах, грузинах и азербайджанцах.

Или вот ещё один перл. В 2017 году оппозиционер в интервью заявил, дескать, "узбеки не знают, что такое Пушкин". Его высказывание спровоцировало флешмоб, где узбеки на камеру читали стихи великого поэта.

Навальный всегда требовал ввести визовый режим со странами Центральной Азии: "Вводим визовый (разрешительный) порядок въезда для граждан Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана и Армении... Иммигранты – это как кариес, он разрушает российское общество... Нужна полная чистка".

Жители стран Центральной Азии прекрасно понимают, что визовый режим – это смерти подобно. Так заехал и выехал, а так получается, что нужно подать на визу, оплатить консульские сборы и ждать ответа. А ждать можно месяцами. Такая ситуация просто привела бы к росту социально-экономического и политического кризиса в этих странах.

Также Навальный сравнивал трудовых мигрантов с мухами и тараканами, призывал к расправе над ними: "Таракана можно убить ботинком, когда дело касается человека, то я бы посоветовал пистолет", – говорил он в одном из своих видеороликов, размахивая оружием перед камерой.

Трудно поверить, что этого недалекого экстремиста центральноазиатские западники сравнивают с Христом.

Иуды от СМИ

Прозападные медиаресурсы в Кыргызстане не могли пропустить важную новость о кончине Навального. Один за другим заголовки ресурсов "взрывались" с пометкой "молния". Понятное дело, что кто "девушку заказывает – тот ее и танцует". И в данном случае неважно, как Навальный относился к представителям Средней Азии. Для них важно другое – он же "жертва недемократического режима". И кыргызским СМИ невдомёк, что демократия бывает разной, а не только на западные деньги.

Что удивительно, "жертва" эта появилась буквально через несколько дней после резонансного интервью Путина Карлсону. Не секрет же, что рейтинг президента России во всём мире стал расти как на дрожжах. Впору вспомнить известный мем с журналистом Дмитрием Киселёвым: "Совпадение? Не думаю!"

Один из кыргызских медиаресурсов опубликовал полное видео – обращение вдовы Навального, которая с гордостью заявила, что "займёт место Алексея". У меня вопрос, как у читателя, а кыргызстанцам зачем эта информация? В стране что, других проблем нет? Или надо было перед западными кураторами показать, что "работа кипит"?

Таких, как Навальный, надо сравнивать не с Христом, а с Иудой, который продался за 30 сребреников. Как же до кыргызстанских либералов не дойдёт: будь Навальный президентом России, не было бы республик Центральной Азии. Был бы один сплошной Афганистан? И в альтернативной реальности непонятно, где были бы те самые либералы. В продаже самого себя и родины главное – не "заиграться". Иначе повторится судьба Навального.

Полина Беккер