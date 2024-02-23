Президент поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 23 февраля, поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества.

Текст поздравления Главы государства:

"Товарищи солдаты и офицеры!

Уважаемые ветераны войны и Вооруженных Сил!

Дорогие кыргызстанцы!

Ежегодно в этот день мы отдаем дань уважения защитникам Отечества, высоко чтим их отвагу, прославляем наших отважных сыновей и дочерей, честно служащих во благо Родины, показывая пример подрастающему поколению. Этот праздник напоминает нам о нашем святом долге беречь Родину, доставшуюся нам в наследство от наших предков. Ведь защита Отечества – священная обязанность и благородная цель для каждого человека –истинного патриота.

Мужество и героизм старших поколений, выполнявших свой воинский долг, защищая Родину в годы гражданской и Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, в событиях в Баткене и других кровопролитных войнах, навсегда останется в сердцах нашего народа. Наш долг, начиная со школьной скамьи, помнить о подвигах героев, проливших кровь и отдавших свою жизнь за страну.

Отвагу воинов первых частей Красной Армии, а также день ее образования наш народ продолжает чтить и по сей день, который ежегодно в постсоветском пространстве отмечался как день Советской Армии и Флота.

Мы помним наших предков, вставших как крепость на защиту Отечества, когда государство столкнулось с трудной ситуацией. Наш народ никогда не забудет имен отважных защитников, отдавших жизнь за Родину.

Уважаемые военнослужащие, сегодня наша страна находится на твердом пути развития, повышается боевая подготовленность нашей армии. В то же время в нынешнюю эпоху глобализации мы все должны быть готовы к новым вызовам и нарастающим угрозам.

Уважаемые соотечественники!

Не только наши отважные мужчины защищают рубежи Отечества, но и наши милые женщины. У нас немало представительниц прекрасного пола, выбравших своей профессией защиту родины, которые верны своей присяге и готовы к различным трудностям. Поэтому от чистого сердца поздравляю всех защитников Отечества с сегодняшним праздником!

Выражаю им искренние слова благодарности за самоотверженную службу во благо нашей Родины!

Пусть у нас будет много сыновей и дочерей-патриотов, уважающих традиции и ценности своих предков, защищавших свою Родину, как зеницу ока!

Пусть в нашем Кыргызстане всегда будет мир!".