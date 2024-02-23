"Фергану" и ЦА могут "взорвать" уже летом этого года

В Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане, растет популярность радикального исламизма, прежде всего ваххабитского толка. Его главной целью является свержение светских правительств региона и создание единого исламского тоталитарного государства на основах шариата.

Причем, горячей точкой регион может стать уже в этом году. В этом уверен известный политолог Марс Сариев. По его словам, глобальные игроки до президентских выборов в США могут начать дестабилизацию.

"Угроза исходит, в первую очередь, от Афганистана. После ухода США там осталось много вооружения, примерно на 16 млрд долларов. Нехватка средств у талибов приводит к продаже ими этого оружия на черном рынке. В итоге оно оказывается у неподконтрольных ими террористических организаций, как например, ИГИЛ, "Аль-Каида" и "Движение Восточного Туркестана". Вторжение мобильных групп джихадиистского спецназа может пробудить "спящие" ячейки внутри Средней Азии. Таких ячеек ваххабистского толка немало и в Кыргызстане", - поделился Сариев с VB.KG.

Он отметил, что в настоящий момент в соседнем Казахстане проводятся массовые задержания радикальных религиозных активистов практически во всех областях. Это говорит, что у казахских спецслужб есть информация о возможной дестабилизации ситуации.

"Есть силы, заинтересованные в дестабилизации ЦА. Надо быть начеку. Тем более, наш президент Садыр Жапаров обозначил недавно верные векторы в своем ответе Госсекретарю США Энтони Блинкену. Это, ясное дело, не устраивает США, как и закон об НПО, а также поездка лидеров стран ЦА в Казань. Все это может послужить детонатором, что глобальные игроки, которые противостоят России, могут начать раскачивать ситуацию", - уверен политолог.

Усугубляет ситуацию, что юг Кыргызстан всегда был более подвержен радикальному течению ислама – салафитскому, чем северная часть нашей республики.

"Ферганская долина, находится на стыке трех государств. Еще экс-госсекретарь США Генри Киссинджер писал в своей книге "Великая шахматная доска", что это пороховая бочка, которая в любой момент готова взорваться. И ставки на нее на Западе делали давно. Цель спящих ячеек и афганских движений - все та же Фергана. Оттуда они "подожгут" всю ЦА и могут выйти в последствии к границам России через Казахстан. Остановка военных действий на Украине со стороны США - сигнал к тому, что вскоре полыхнет Южный Кавказ или Центральная Азия. Поэтому, стоит помнить, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации ЦА. Надо быть начеку", - подчеркнул Марс Сариев.

Как показывает практика, Запад, осуждает радикальный исламизм лишь на словах. На деле он занимается его финансированием и поддержкой. Нынешнее руководство Афганистана – это выходцы из школы "Талибан", созданной в конце 80-х годов ХХ века в Пакистане на деньги британских спецслужб. США также создали и финансировали организацию "Аль-Каида" для противодействия СССР в 80-х годах ХХ века.

И сейчас для стран регион, включая Кыргызстан, Россия и ОДКБ – главные гаранты безопасности от любых внутренних и внешних угроз.