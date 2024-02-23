Почему закон "об иностранных представителях" принимают так долго?

После длительных обсуждений парламент Кыргызстана 22 февраля во втором чтение принял законопроект "Об иностранных представителях".

Поправки к закону "О некоммерческих организациях" были вынесены на общественное обсуждение на официальном сайте Жогорку Кенеша еще в мае 2023 года. С тех пор споры о них не утихают как внутри страны, так и за ее пределами. Иностранные организации не только активно участвуют в обсуждениях, но и пытаются разными способами оказать влияние на парламент независимого государства.

Сторонники поправок объясняют, что главная цель документа – не навредить неправительственным некоммерческим организациям, а упорядочить их деятельность и внести ясность в вопросы финансирования этих структур. "Свободные" медиа, которые получают финансирование из-за рубежа и которых по этой причине изменения коснутся в первую очередь, выступают против депутатской инициативы, утверждая, что принятие аналогичного российскому закона об "иноагентах" будет иметь негативные последствия для целого ряда СМИ и других НКО в стране.

Источник:https://ru.sputnik.kg/20240206/zavisimye-ot-grantov-nezavisimye-smi-v-kyrgyzstane--v-chem-ikh-zadachi-1082467731.html

Одним из самых главных критиков законопроекта стало популярное кыргызское онлайн-издание "Клооп" – медиа, финансируемое Фондом "Сорос-Кыргызстан" и еще несколькими фондами, поддерживаемыми американским и европейскими правительствами. Это СМИ, очевидно, транслирует позицию своих спонсоров, которые стараются оказывать давление на общественные процессы в стране через материалы, критикующие любые начинания действующего правительства. Большинство статей издания направлены на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов власти.

"Клооп" постоянно возвращается к теме законопроекта "об иностранных представителях": авторы статей пытаются манипулировать мнением граждан, запугивая их ужасными последствиями, к которым приведет раскрытие информации об НКО. По их мнению, Кыргызстан неизбежно ждет крушение демократии и тяжелейшие западные санкции, неизбежные в случае, если страна будет принимать законы, не одобряемые Западом. Так, журналисты издания в своих публикациях постоянно апеллируют к иностранным организациям, таким как Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), Международная федерация по правам человека (FIDH), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Международное партнерство за права человека (IPHR) и многим другим. Как написано в одной из последних статей в "Клооп", если закон будет принят, международные упомянутые правозащитные организации призовут ЕС приостановить действия торговых преференций страны, благодаря которым за большинство экспортируемых в Евросоюз товаров платятся нулевые таможенные пошлины, отсрочить подписание и ратификацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Кыргызстаном, заморозить финансирование госпрограмм и перестать выдавать шенгенские визы лицам, имеющим отношение к законопроекту.

С одной стороны, такой мрачный прогноз должен привести в ужас жителей Кыргызстана и заставить их выступать против законодательной инициативы правительства. С другой, "Клооп" на своем сайте, по сути, публикует готовый проект списка санкций против своей страны, а американским и европейским властям остается только утвердить его. То есть посредством таких статей издание не просто вступает в полемику с парламентариями и высказывает собственное мнение, но и наносит вред непосредственно своему государству и своему народу.

Отрицательное мнение о поправках высказывает и новостной портал Kaktus Media. Информационно-развлекательное издание быстро стало чрезмерно политизированным и уже на протяжении нескольких лет публикует материалы с необоснованной критикой кыргызских властей. Журналисты этого СМИ регулярно в негативном ключе комментируют текст законопроекта и вносимых в него в ходе работы парламента изменений. По мнению Kaktus Media, принятие документа приведет к "чрезмерному госконтролю". Тогда как цель законопроекта прямо противоположна: он должен дать доступ к информации о том, кто и за что получает иностранные деньги. При этом само издание, называя себя "свободным" и "независимым", не спешит сообщать читателям о своих донорах. Между тем название этого медиа неоднократно упоминается в отчетах Фонда "Сорос-Кыргызстан" за прошлые годы.

Обсуждение закона "об иностранных представителях" – не единственный повод, когда иностранные организации пытаются влиять на общественное мнение и на власти республики, а их рупором становятся "независимые" СМИ. Еще один вопиющий случай связан с упомянутым выше изданием "Клооп", которое на этот раз выступило в роли жертвы. Юридическим лицом "Клооп" является общественный фонд Kloop Media. 9 февраля 2024 года в столице Кыргызстана состоялся суд, постановивший ликвидировать этот фонд, так как "Клооп" не только выпускает недобросовестные и лживые материалы, но и делает это, не имея регистрации СМИ. Широкое освещение суд получил именно благодаря Kaktus Media, которое посвятило тяжбе "Клооп" несколько десятков (!) статей. И вот уже трое докладчиков из Совета по правам человека ООН официально обращаются ко всей стране, выражая обеспокоенность и запрашивая у правительства Кыргызстана информацию о законности закрытия сайта Kloop Media. В своем заявлении представители международной организации не только ставят под сомнение правомерность вердикта суда Бишкека, но и требуют наказать тех, кто принял неправильное, по их мнению, решение.

Еще одно "независимое" издание, очень сильно зависящее от западных властей – "МедиаХаб" (MediaHub). Этому интернет-изданию, выпускающему провокационные видео на собственном YouTube-канале, Запад оказывает очень разностороннюю поддержку. Фонд "Сорос-Кыргызстан" уже не первый год помогает журналистам проекта проводить расследования. А его журналист и соучредитель Али (Мухаммедали) Токтакунов в декабре 2023 года стал лауреатом премии "Чемпион по борьбе с коррупцией" Госдепартамента США. Али Токтакунов отправился в Штаты, где лично получил награду из рук госсекретаря Энтони Блинкена.

Источник: https://t.me/kloopnews/28459

Очевидно, что заокеанские партнеры пристально следят за всем, происходящим в Кыргызстане, и с помощью разных методов пытаются оказывать влияние на действия правительства страны. И это происходит не только через финансирование и всестороннюю поддержку кыргызских СМИ: США вмешиваются во внутренние дела страны самым непосредственным образом и даже не пытаются это скрывать. В середине января 2024 года тот же самый представляющий Госдепартамент США Энтони Блинкен направил президенту Кыргызстана Садыру Жапарову письмо, в котором жестко и неоднозначно выразил озабоченность тем, что парламент суверенного государства собирается принять новый закон. "Надеюсь, что мы сможем продолжить укрепление двусторонних отношений между США и Кыргызстаном", – завершает свое послание американец, по сути, угрожая, что, если закон "об иностранных представителях" будет принят, развитие связей между странами прекратится.

Такое явное вмешательство во внутренние дела государства не могло остаться без ответа: президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправил Энтони Блинкену письмо, в котором указал на недопустимость подобных заявлений, пояснил, что задача обсуждаемого нормативного акта – упорядочить деятельность некоммерческих организаций и сделать их финансирование более прозрачным, а также напомнил, что "концепция инициированного депутатами кыргызского парламента проекта закона близка к концепции действующего "Закона о регистрации иностранных агентов" (Foreign Agents Registration Act, FARA) принятого в США в 1938 году" и действующего до сих пор. "В этой связи не может не возникнуть вопрос: почему вам можно, а нам нельзя?", – пишет президент.

США – не единственное государство, старающееся оказать давление на Кыргызстан в связи с принятием поправок. Ранее, выступая на II Народном курултае, президент Садыр Жапаров уже говорил, что повлиять на решение парламента пытаются более 30 стран. Поразительно, что попытка правительства приоткрыть завесу тайны над НКО и выяснить, какую именно деятельность они ведут, а также стремление собирать налоги по закону и сделать финансовые потоки более прозрачными вызвала столь острую негативную реакцию у Запада. Но вполне логично, что волну критики со стороны иностранных государств активно поддержали "независимые" СМИ, живущие на их деньги.