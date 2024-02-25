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Кыргызстан и Азербайджан могут возобновить авиасообщение

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике и Грузии Кайрат Осмоналиев встретился с вновь назначенным президентом ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самиром Муса оглу Рзаевым. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Были обсуждены вопросы возобновления прямого авиасообщения между Баку и Бишкеком во втором квартале этого года. Посол К.Осмоналиев подчеркнул важность и необходимость прямого авиасообщения между двумя государствами для укрепления двусторонних отношений, в частности для развития туризма и экономической дипломатии.

С 2022 г. Кыргызстан и Азербайджан вышли на уровень стратегического партнерства, которое имеет тенденцию к углублению и расширению. Стороны договорились о дальнейшем совместном взаимодействии.


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URL: https://www.vb.kg/435520
Теги:
Азербайджан, Кыргызстан, Кайрат Осмоналиев, посол
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