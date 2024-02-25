Пашинян: Армения приостановила членство в ОДКБ

Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности приостановлено. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24.

Как сообщил армянский премьер, договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021-2022 годах, и страна не могла оставить это без внимания – участие Армении в договоре приостановлено.

На вопрос о возможном закрытии российской военной базы в Армении Пашинян ответил, что этот вопрос не стоит на повестке.

Как указывает РБК, ранее в текущем феврале в интервью газете The Daily Telegraph Пашинян допустил, что Армения может переосмыслить свое членство в ОДКБ. В 2023 году страна не участвовала в ряде мероприятий в рамках организации, в частности, в двух учениях и саммите в Минске в ноябре. В Москве выразили сожаление по этому поводу.

Годом ранее Пашинян не стал подписывать совместную декларацию совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки "агрессии Азербайджана" против суверенитета Армении. Речь шла о столкновениях на границе двух стран в 2021 и 2022 годах, в результате чего Баку занял около 140 кв. км армянской территории, говорил армянский премьер.

В мае 2023 года Пашинян допустил возможный выход Армении из ОДКБ, заявив, что, по мнению Еревана, организация не реагирует на просьбы прислать мониторинговую миссию в республику и "уходит из Армении". При этом через несколько месяцев премьер заявил, что Ереван "не готовит почву" для выхода из ОДКБ, а дает себе и блоку время для размышлений над дальнейшими шагами.

В ОДКБ на сегодня участвует шесть постсоветских государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Источник: ВЭС24