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Замирбек Базарбеков выразил соболезнования родственникам Вячеслава Лебедева

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Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков выразил глубокие соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

"С глубокой скорбью воспринял сообщение о кончине председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева.

Вячеслав Михайлович был подлинным лидером судебной системы Российской Федерации, всецело посвятившим свою жизнь служению интересам Российской Федерации.

Вячеслав Михайлович был для меня не только коллегой, но и близким по духу человеком, который обладал высочайшим профессиональным уровнем, высокими моральными и этическими принципами. Он внёс неоценимый вклад в реформирование российского права, а также весомый личный вклад в укрепление сотрудничества между нашими судебными системами и в расширение взаимодействия.

От имени судей Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования, искреннее сочувствие и поддержку родным и близким, а также всему судейскому корпусу, работникам судебной системы Российской Федерации", - говорится в письме Замирбека Базарбекова.


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URL: https://www.vb.kg/435522
Теги:
Верховный суд, Россия, Кыргызстан
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