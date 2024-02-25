В Антимонопольной службе рассказали, почему в КР повысились цены на ГСМ

Незначительный рост стоимости горюче-смазочных материалов на заправках Кыргызстана связан с повышением отпускных цен на нефтеперерабатывающих заводах России. Об этом сообщает пресс-служба Службы антимонопольного регулирования КР.

По данным пресс-службы, причиной роста цен является повышение спроса в период подготовки к весенне-полевым работам в соседних странах.

"Соседние страны, в том числе Узбекистан и Таджикистан, закупают бензин и дизельное топливо на нефтеперерабатывающих заводах Российской Федерации… В настоящее время ситуация на рынке бензина и дизельного топлива остается стабильной. Поставка нефтепродуктов осуществляется без перебоев согласно плану поставок. Дефицита на рынке не наблюдается", - говорится в сообщении ведомства.

В четверг, 22 февраля, в рамках соглашения о сотрудничестве на рынке нефтепродуктов между Службой антимонопольного регулирования и нефтетрейдерами было проведено рабочее совещание по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимыми объемами ГСМ. Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана гарантирует обеспечить нужные запасы топлива с предоставлением сезонных скидок сельскохозяйственным товаропроизводителям.