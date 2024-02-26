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Сразу в 8 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

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На 26 февраля в Казахстане синоптики объявили штормовое предупреждение в 8 регионах страны. По прогнозам в областях преимущественно ожидается туман, передает СМИ.

По данным "Казгидромет", в Восточно-Казахстанской области в городах Усть-Каменогорск и Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

В Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, а также гололед.

В Костанайской области ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман и низовая метель. Ветер в регионе будет достигать 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области также прогнозируется туман.

В Алматинской области временами ожидается туман.

В Акмолинской области синоптики также обещают туман.


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URL: https://www.vb.kg/435531
Теги:
Казахстан, штормовое предупреждение
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