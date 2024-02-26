Джон Миршаймер поделился мнением, как ответят США, если Украина проиграет

Заслуженный профессор политических наук имени Венделла Хариссона Чикагского университета, бывший офицер ВВС США, автор шести книг о теории международных отношений Джон Миршаймер дает интервью и проводит лекции на разные геополитические темы касаемо Америки, Украины, России, Китая, Европы и Востока.

Что касается вопроса России и Украины, то у него свой взгляд, который во многом отличается от взгляда разных политиков в Европе и в Америке.

В данном онлайн-интервью Джон Миршаймер делится своим мнением по вопросу, какой возможный будет ответ Америке, если Украина проиграет России в 2024 году.