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Джон Миршаймер поделился мнением, как ответят США, если Украина проиграет

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Заслуженный профессор политических наук имени Венделла Хариссона Чикагского университета, бывший офицер ВВС США, автор шести книг о теории международных отношений Джон Миршаймер дает интервью и проводит лекции на разные геополитические темы касаемо Америки, Украины, России, Китая, Европы и Востока.

Что касается вопроса России и Украины, то у него свой взгляд, который во многом отличается от взгляда разных политиков в Европе и в Америке.

В данном онлайн-интервью Джон Миршаймер делится своим мнением по вопросу, какой возможный будет ответ Америке, если Украина проиграет России в 2024 году.


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URL: https://www.vb.kg/435534
Теги:
Россия, США, Украина
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