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ГКНБ: За поборы задержаны сотрудники ДРН Ноокенского района

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За поборы задержаны сотрудники Департамента регистрации населения Ноокенского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена коррупционная схема по факту систематических поборов денежных средств за постановку на учет иностранных граждан и регистраций актов гражданского состояния.

Установлено, что сотрудники вышеназванного Департамента создали искусственные барьеры с целью незаконного обогащения и получения денежных средств за срочное оформление и выдачу соответствующих документов.

21 февраля в рамках ранее возбужденного уголовного дела задержаны и водворены в ИВС ГКНБ граждане "А.М.Ж." и "Х.З.Ш.".


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URL: https://www.vb.kg/435536
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