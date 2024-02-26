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ГНС запустила онлайн сервис по проверке и уплате задолженности

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Государственная налоговая служба КР запустила сервис по проверке и уплате задолженности по налогам и страховым взносам через "кабинет налогоплательщика" в онлайн режиме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на сайте налогоплательщики могут проверить и уплатить задолженности по налогам и страховым взносам, не выходя из дома или офиса, через персональный компьютер или смартфон.

Также этот сервис освобождает налогоплательщиков от необходимости посещения налоговых органов, банковских учреждений или поиска платежных терминалов и рисков от ошибочной уплаты.

Чтобы воспользоваться данной электронной услугой пользователю необходимо на в модуле "Уплата налога" выбрать раздел "Проверка задолженности и уплата налога", где можно провести оплату по коду платежа или через уникальный QR-код.

Дополнительная информация о пользовании данной услугой доступна в разделе "Руководства".


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URL: https://www.vb.kg/435537
Теги:
налоги в Кыргызстане
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