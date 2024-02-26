"Мы не позволим палестинскому вопросу выпасть из глобальной повестки дня"

В Стамбуле состоялось внеочередное заседание министров информации Организации исламского сотрудничества (ОИК) по теме "Дезинформационная деятельность израильской администрации на оккупированных палестинских территориях и нападения на журналистов и средства массовой информации".

В заседании участвовали около 200 высокопоставленных представителей из 43 стран, в том числе 20 министров, директоров медиа организаций и СМИ.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своем выступлении на внеочередном заседании министров информации (ОИК) подчеркнул, что израильское притеснение, продолжающееся в Газе с 7 октября, является результатом колониального и империалистического менталитета по отношению к Ближнему Востоку.

Алтун отметил, что при выявлении преступлений Израиля необходимо видеть собравшиеся за ним темные силы: "Основная причина, по которой Израиль действует так безрассудно - это несправедливость международной системы. Дисфункциональная структура многих международных организаций. Израиль до сих пор не наказан. Израиль совершает преступления и совершает массовые убийства, но западный мир фактически делает его неприкосновенным. Мы не можем с этим смириться." он сказал.

Фахреттин Алтун подчеркнул, что структура Совета Безопасности ООН не смогла предотвратить массовые убийства и даже не смогла принять решение о прекращении огня. "Тот факт, что Израиль не подвергается никаким санкциям, несмотря на все нарушения, является результатом безответственное и злонамеренное использование права вето в Совете Безопасности ООН. Эта ситуация носит международный характер. Она также показывает, в каком отчаянии находится система. Эту систему необходимо пересмотреть" сказал Алтун.