КР вышла на новые горизонты сотрудничества в международном нотариате

22 февраля 2024 года, состоялась встреча, которая проложила путь к новым горизонтам сотрудничества в международном нотариате для Кыргызской Республики.

В Кыргызстан прибыла комиссия из Международного союза нотариата (UINL), представителей Федеральной нотариальной палаты Германии, Нотариальной палаты Республики Узбекистана и Лондонской нотариальной палаты - председатель Комиссии по международному нотариальному сотрудничеству (CCNI) и Генеральный уполномоченный по международным делам Федеральной нотариальной палаты ФРГ, господин Рихард Бок, Председатель Континентальной комиссии по Азии (СААs) и председатель Нотариальной палаты Республики Узбекистана, господин Дилшод Ашуров, а также член Комиссии по международному нотариальному сотрудничеству (CCNI) и нотариус города Лондона, Великобритания, господин Найджил Реди.

Совет Нотариальной палаты представляли председатель Сымбат Рыскулова, заместитель председателя Дамира Алсеитова, директор Школы нотариата Камаль кызы Гузель, члены комиссии - Александр Ширнин, Элчибек Бекбоев, Асель Абакирова и Аида Таштандиева.

На этом значимом мероприятии обсуждались важные аспекты развития международного нотариата, вызовы современного цифрового мира и другие ключевые вопросы, связанные с развитием нотариальной профессии на мировой арене.

В своей приветственной речи председатель Палаты Сымбат Рыскулова особо подчеркнула роль Международного Союза нотариата, также обсуждались вопросы членства Кыргызстана в Международном союзе нотариата (UINL), о требованиях для вступления в Международный Союз нотариата.

Выступая перед аудиторией, господин Рихард Бок отметил: "Мы собрались сегодня, чтобы обсудить не только текущее состояние международного нотариата, но и его будущее. Наша цель - создать прочные партнерства, которые позволят нам эффективно справляться с вызовами и задачами, стоящими перед нашим сообществом".

В свою очередь, господин Дилшод Ашуров подчеркнул важность сотрудничества между нотариальными сообществами различных стран: "Сегодняшняя встреча - это отличная возможность для нас сотрудничать и обмениваться опытом. Мы стремимся к тому, чтобы наша профессия продолжала развиваться и приспосабливаться к изменяющимся условиям современного мира. Узбекистан – самый молодой член Международного союза нотариата, мы вступили туда только два года назад, и мы получаем только плюсы от этого".

В результате продуктивного обмена мнениями и опытом участники встречи подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества и обмена информацией между нотариальными сообществами, что способствует укреплению правового пространства и обеспечению доверия к нотариальной деятельности.

Справочно: Международный Союз Нотариата, создан 2 октября 1948 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) нотариатами 19 стран. Союз является неправительственной организацией, представляющей все нотариаты писаного права, созданной для содействия, координации и развития нотариальной профессии в мире. Он представлен в более чем 90 странах на всех континентах.