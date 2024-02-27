Глава Федерации киберспорта КР: "Впечатления от "Игр будущего" невероятные

21 февраля в России открылись "Игры будущего", в торжественной церемонии приняли участие президенты стран Центральной Азии. "ВЭС 24" встретился с участником грандиозного форума – президентом Федерации киберспорта Кыргызстана Русланом Атеевым.

Ваши впечатления от увиденного, услышанного, с чем, скажем так, столкнулись впервые…

– Впечатления, конечно, от "Игр будущего" невероятные. Все сделано на высшем уровне, все продумано до мелочей. Начиная от места, где идут соревнования, заканчивая главным центром игр – "Казань Экспо". "Игры будущего" стали для нас встречей с настоящей, современной Россией. Поражает и масштаб, и организация, и, конечно же, дружеская атмосфера!

"Игры будущего" называют спортом будущего, который стал настоящим… Беспрецедентное по масштабам и идеологии действо, которое рождено в России. Каковы перспективы такого "симбиоза"?

– "Игры будущего" вполне могут претендовать на спорт будущего. Почему бы и нет? В наше высокотехнологичное бытие время диктует свои правила. А то, что касается технологий, они сейчас берут верх буквально везде и всюду. И в будущем, вполне вероятно, каждый вид спорта будет применять высокие технологии. Объединить классические и электронные виды спорта – это было хорошей идеей. Все идет к тому, как в фильме "Первому игроку приготовиться".

Какие отношения с другими командами, которые представляют разные страны на "Играх будущего"?

– Вполне дружелюбные. На площадке – это другое дело, там каждый друг другу оппонент. Но после игры все очень дружат, нет языковых барьеров. Тем более приехало очень много участников со всего мира.

Вы являетесь председателем Федерации киберспорта Кыргызской Республики и представляете страну на данном форуме. Как Вы оцениваете развитие киберспорта в Вашей стране и в контексте сотрудничества между странами? Чему готовы учиться у других и какими знаниями готовы поделиться сами?

– В Кыргызстане киберспорт в стадии развития и становления, хотя копилка наград у нас потихоньку собирается… В 2023 году мы стали чемпионами IESF в Румынии по Pubg Mobile. Также заняли 3 место по Dota 2. Выступили на Азиатских играх, заняли там 4 место, немного не хватило до медалей. И также у нас есть многократный чемпион по EFootball и Fifa.

У нас налажено хорошее сотрудничество с российскими спортсменами, и мы всегда ценим наших друзей, они нам помогли во многих вопросах. И благодаря их консультации мы собрали все документы и смогли защитить электронный спорт, и его признали официальным в мире.

В каких международных киберспортивных коллективах представлены кыргызстанцы?

– Наши игроки участвуют и участвовали в разных командах, что сейчас все, наверное, даже и не вспомнить. Это состязания с географией от Азии до Америки по разным дисциплинам, но в основном преобладает Россия и Европа.

В каких дисциплинах кроме Dota 2 будут принимать участие команды из Кыргызстана?

– Наша страна представляет участников по 3 дисциплинам: кибер-автогонщик, спортивное программирование и Dota 2.

Источник: ВЭС24