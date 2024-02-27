Джамиля Алагозова: "Игры будущего" – это шанс на то, что тебя заметят

"ВЭС 24" обратился к известной киберспортсменке из Кыргызстана Джамиле Алагозовой и попросил ее рассказать о развитии уникального спорта в Центральной Азии и стартовавших в России "Играх будущего".

Команда "Спирит", за которую Вы выступаете, известна своими сильнейшими киберспортсменами. Как Вы попали в этот коллектив?

– Как я попала в организацию Team Spirit? Получается, команда, которая пригласила меня к себе, прошла на турнир ESL Impact третьего сезона, куда я не смогла пройти со своей командой. Я сразу же согласилась, потому что это был хороший шанс показать себя. На тот момент мы уже обговаривали контракт с несколькими организациями, в том числе с Team Spirit. Именно Team Spirit понравились нам больше по всем условиям, ну и плюс это такая именитая организация мирового уровня, поэтому мы согласились. За год до нашего контракта Team Spirit планировали подписывать женский состав, но это было на стадии просмотра, чтобы узнать, какой рынок женского КС, какие турниры, насколько это вообще интересно, выгодно и так далее. Вот так я и попала в организацию Team Spirit, чему очень рада.

Вы родом из Кыргызстана, расскажите о том, как Вы стали киберспортсменом?

– Про киберспорт я узнала в 2017 году буквально случайно, потому что меня приглашали женские коллективы поиграть с ними. В 2018-м у нас проходил турнир WESG от китайской организации, где выступали сборные. Это как ISF. На тот момент еще нельзя было играть с игроками из других стран. Позже, через год, они добавили такое условие, что двое игроков могут быть из другой страны, но что они должны играть в определенном регионе.

Сначала я играла в мужском составе сборной Кыргызстана. Мы дошли довольно далеко, в финале проиграли сборной из Казахстана, в которой участвовали такие именитые игроки, как HObbit, Мou и AdreN. Далее, в 2018 году я собрала женскую команду, но это была не сборная Кыргызстана, это была сборная Казахстана, так как на тот момент в Кыргызстане не было игроков девочек. И мы победили в отборе Центральной Азии, но из-за коронавируса не смогли поехать на LAN-турнир в Малайзию. Ну и благодаря таким турнирам я начала потихоньку узнавать киберспорт, пробоваться в различных женских турнирах, в различных командах.

Как оцениваете "Игры будущего", следите за результатами команд?

– Да, я слежу за выступлениями команд, которые поехали в Казань. Когда приглашают принять участие в турнирах в другой стране, у наших киберспортсменов появляется интерес, это развитие и это радует. То есть любые мероприятия уровня "Игр будущего" – это шанс на развитие, шанс на то, что тебя заметят и оценят.

Получилось так, что ввиду отсутствия женской дисциплины по КС на "Играх будущего" вы не принимаете там участие. А хотелось бы?

– У нас в женском КС не так много турниров, в которых можно было бы принять участие, поэтому если их будет больше, мы всегда рады и будем участвовать во всех, которые есть.

"Игры будущего" называют спортом будущего, который стал настоящим… Беспрецедентное по масштабам и идеологии действо, которое рождено в России. Каковы перспективы такого "симбиоза"? Может ли он потеснить действующее олимпийское движение?

– Мне кажется, все-таки до Олимпиады им еще далеко, но масштабы довольно большие. Все же нам обещали, что Олимпийские игры будут и по киберспорту, но пока, к сожалению, КС не включили в обязательную программу игр.