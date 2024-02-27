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"Яндекс.Такси" подвергся критике Антимонопольной службы РФ

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Сервис "Яндекс.Такси" подвергся критике со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом заявил заместитель руководителя службы Петр Иванов, передает СМИ.

Он уточнил, что за год на агрегатор такси поступило свыше 300 жалоб, связанных с ценами на поездки и блокировками водителей и пассажиров.

Кроме того, ФАС возмущена тем, что сервис взимает с водителей слишком большую комиссию - 28 процентов. Иванов также отметил, что компания не раскрывает полностью принципы формирования стоимости услуг такси.

Однако до конца года ФАС не сможет проверить деятельность сервиса "Яндекса", поскольку действует запрет на проверки аккредитованных IT-компаний.


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URL: https://www.vb.kg/435550
Теги:
Госантимонополия, Россия, такси
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