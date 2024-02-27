Тамара Цой: В КР нужна госпрограмма для помощи детям с проблемами слуха

26 февраля в конференц-зале администрации Октябрьского района прошла встреча родителей детей с проблемами слуха с депутатом Жогорку Кенеша Эльвирой Сурабалдиевой, врачами, приуроченная к Международному дню кохлеарного импланта, который мир отметил вчера.

Энтузиасты общественного благотворительного фонда "Уккум келет" ("Хочу слышать") говорили о проблемах детей, лишенных слуха с рождения, о том, что и они нуждаются во внимании государства. По данным Национального центра охраны материнства и детства при Минздраве КР, каждую неделю во время скрининга выявляется, как минимум, два глухих ребёнка. Об этом сообщила эксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова.

- В нашей стране, как правило, больше обращают внимание на оказание помощи больным детям со смертельно опасными заболеваниями - онкологическими, гепатитами, почечной недостаточностью. Безусловно, это действительно тяжелые болезни, и помощь государства страдающим ими крайне необходима. Но есть и другие больные дети с другими заболеваниями, пусть даже не угрожающими их жизни. Но они очень страдают из-за того, что не слышат этот мир, не радуются ему и живут в ограниченном пространстве. И практически никто не помогает и не оказывает поддержки нашим глухим детям: ведь они не умирают и не нуждаются в какой-то экстренной помощи и лекарствах, - с горечью сказала Тамара Цой, учредитель общественного благотворительного фонда "Уккум келет" ("Хочу слышать"). – Но есть уже технологии, которые помогут нашим детям обрести слух. И душа разрывается от сознания того, что они им недоступны.

На встрече акцентировали внимание на таком методе восстановления слуха, как кохлеарный имплант или, как его еще называют, "бионическое ухо". Это такой электронный слуховой аппарат, который предназначен для пациентов с тяжелой и полной потерей слуха на оба уха. Кохлеарный имплантат вживляется в зону за ухом. Установленный имплант способен восстановить полностью отсутствующий или утраченный слух. Благодаря чему ребятишки обретают возможность слышать, общаться с нами на равных.

- Многие родители и их глухие дети, особенно в регионах, даже не знают, что есть такой метод. Получается, что права наших детей с рождения нарушаются, и у нас нет доступа к операциям. Обычно глухие дети направляются в единственную в нашей стране специализированную школу. По данным ЮНИСЕФ, на содержание одного глухого ребенка в специализированной школе требуется примерно четыре тысячи долларов в год. Зачем тратить такие средства? Если вовремя прооперировать глухого ребенка, то не потребуется таких затрат, а главное - он будет расти и развиваться как все другие дети! Тем более, как известно, к детям с проблемами здоровья родители буквально привязаны и не могут зарабатывать и обеспечивать свою семью.

По имеющимся данным, в Кыргызском обществе глухих и слепых на учете состоит всего около 10 тысяч взрослых и детей без слуха. В республике проживает примерно 550 граждан с диагнозом "неврит слухового нерва". Нет никакой другой статистики, и не ведётся специальный учет, сколько конкретно детей нуждается в кохлеарной имплантации и сколько всего прооперировано, ведь многие семьи самостоятельно ищут возможности, как помочь своему ребёнку.

Благодаря инициативе и помощи Катара в конце прошлого года в Кыргызстане было прооперировано 47 детей из малоимущих семей. В данное время они проходят реабилитацию и их готовят к подключению. Но мы не можем постоянно зависеть от спонсоров, которые обычно выдвигают свои критерии отбора для операций, а кто-то и вовсе выстраивает на нашей проблеме свой бизнес. Нам нужна государственная поддержка и государственная программа.

В других странах уже давно поняли преимущества и экономическую выгоду от кохлеарной имплантации. В Казахстане, например, государственная программа действует уже с 2007 года. Благодаря нашим выступлениям на республиканских слушаниях по бюджету мы добились, что на текущий год было выделено 5 миллионов сомов на запчасти к кохлеарным имплантам. В настоящее время мы уже работаем по этому вопросу с Кыргызфармацией.

Есть еще и другая проблема. После операции ребёнку с имплантом негде социализироваться. Об этом мы тоже говорили на Совете по инвалидам при кабинете министров. Благодаря нашей настойчивости на сегодняшний день в Кыргызстане для детей с имплантами открыто четыре инклюзивных класса. Таким образом, дети намного быстрее и легче внедряются в общую среду. Из-за отсутствия условий, к сожалению, наших детей очень редко встретишь и среди студентов образовательных учреждений, - рассказала Тамара Цой.

Разговор получился серьезным, в нем приняли участие врачи, депутат Жогорку Кенеша КР Эльвира Сурабалдиева. Победителям и участникам конкурса за лучший рисунок среди детей на тему "Я слышу мир" вручили призы, а также благодарственное письмо ЛОР-врачу Миргул Каракуловой за профессиональное мастерство, отзывчивость и доброе сердце.