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На Чуйском проспекте появятся новые зеленые насаждения

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- Назгуль Абдыразакова
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На Чуйском проспекте появятся новые зеленые насаждения. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, накануне мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев проинспектировал работу муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой".

Во время инспекции даны ряд поручений, связанных с улучшением экологической обстановки в столице.

Перед МП "Бишкекзеленстрой" поставлена задача основательно подготовиться к будущему сезону высадки зеленых насаждений, улучшить экологическую обстановку в городе Бишкек.

Градоначальник поручил совместно с лучшими биологами столицы подготовить проект по проспекту Чуй, где в ближайшее время будут высажены новые крупномерные растения.

Глава города отметил важность реновации и мониторинг существующих зеленых насаждений, а также лечение деревьев.

"Научно-исследовательский институт "Ботанический сад им.Э.Гареева" рекомендует в качестве основных пород деревьев использовать вяз, гледичия, дуб, клен, липа, тополь, сосна Палласа или крымская, можжевельник.

Грядущий сезон посадок будет исключительным для зеленого фонда Бишкека, ведь в выборе посадочного материала теперь озеленителям будут помогать ученые биологи с многолетним опытом", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/435558
Теги:
благоустройство, экология, деревья в Бишкеке, мэрия
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