Переходи на О! и получи в 2 раза больше интернета

Было 8 ГБ – стало 16 ГБ! Было 10 ГБ – стало 20 ГБ! Было 15 ГБ – стало 30 ГБ!

Если вы уже пользуетесь тарифами обновлённый линейки "Переходи на О!", то вы уже получили двойной объем интернета за те же деньги, а если еще нет, то пользуйтесь моментом и получайте в 2 раза больше интернета в честь 15-летия Мобильного оператора О!.

А хотите, выбирайте БЕЗЛИМИТ – и забудь думать, сколько гигов там в остатках.

Простые и удобные тарифы уже включают всё, что вам нужно: полностью бесплатное общение в сети О!, минуты для звонков на другие мобильные сети КР. Конечно же, мобильное телевидение, чтобы не пропустить игру любимой команды или сериал. Вдобавок, есть бесплатная раздача Wi-Fi на тарифе, который стал хитом подключений.

Грандиозная праздничная акция идёт при подключении тарифов "Переходи на О! 145 + O!TV", "Переходи на О! 160 + O!TV" и "Переходи на О! 195 + O!TV". Перейти на тарифы можно любым удобным для вас способом: набрав команду подключения, в приложении "Мой О!", в магазинах O!Store или с помощью промоутеров.

Подробнее о тарифах линейки "Переходи на О!" можно узнать на сайте o.kg. Акция действует с 15 февраля до 31 мая 2024 года включительно.

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