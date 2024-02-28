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Разработана стратегия по противодействию коррупции Кыргызстана на 2025-2030

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Под председательством заместителя Генерального прокурора Адыл уулу Кубан 22 февраля состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке проекта Государственной стратегии по противодействию коррупции Кыргызстана на 2025-2030 годы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

В мероприятии приняли участие руководители ключевых органов государственной власти, представители гражданского общества, бизнес-сообщества, независимые эксперты и научных кругов.

На заседании одобрен проект Стратегии, который соответствует современным вызовам коррупции, направлен на ее минимизацию посредством применения на системной основе комплекса эффективных мер предупреждения коррупции, усиление борьбы с коррупцией и устранение ее последствий, повышение доверия граждан к органам власти и создание атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции.

В настоящее время рабочей группой начат следующий этап работы - разработка Плана мероприятий по реализации Стратегии.

По итогам заседания Адыл уулу К. подчеркнул важность стратегического документа в деле продвижения антикоррупционных реформ в стране, и придал особую значимость разрабатываемому проекту Плана мероприятий, который должен содержать применение действенных подходов и механизмов, призванных эффективно достичь цели и задачи Стратегии.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435564
Теги:
коррупция, Кыргызстан
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