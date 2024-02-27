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Бакыт Бакетаев выступил с обращением к президенту РУз Шавкату Мирзиёеву

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Политолог Бакыт Бакетаев выступил с обращением к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в котором поблагодарил главу государства соседней республики за значительный вклад в укрепление отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном.

"Я хотел бы выразить вам глубокую благодарность за ваше великое стремление к возрождению и укреплению тысячелетнего уважения и братской дружбы между узбеками и кыргызами. Школа, возведенная в Андижанской области для кыргызов, стала ярким подтверждением вашего стремления углубить связи и миролюбие между нашими народами.

Инициатива построения школы, возникшая по инициативе прокурора области, говорит о вашем глубоком понимании не только образовательных потребностей, но и о том, как важно поддерживать и развивать дружественные отношения между соседними странами.

Хочу также выразить благодарность нашим послам – послу Узбекистана в Кыргызстане Хуршиду Мирзахидову и послу Кыргызстана в Узбекистане Муссе Жаманбаеву за их кропотливую и профессиональную работу, которая способствует укреплению дипломатических связей и сотрудничества между нашими странами.

Последние события подтверждают, что благодаря политике наших президентов, отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном стали примером наилучших практик в мире и образцом для подражания в международных отношениях.

Мы ценим ваше лидерство, мудрость и стремление к миру и сотрудничеству. Ваши усилия по укреплению дружественных связей между нашими народами являются основой для гармонии и процветания в нашем регионе", - заявил политолог.


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URL: https://www.vb.kg/435565
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Бакыт Бакетаев
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