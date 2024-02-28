Политолог просит президента провести в Кыргызстане неделю по очистке мусора

Политолог и делегат второго конституционного Курүлтая Бакыт Бакетаев обратился к президенту КР Садыру Жапарову с просьбой провести в стране неделю по очистке мусора во всех рекреационных зонах отдыха и туризма.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич! Народ поддерживает Ваши реформы, направленные на построение новой политико-экономической формации социалистического капитализма, направленного на решение социально духовных запросов граждан страны. Народ надеется, что этот путь станет фундаментом вашей политики!

В стране созрела острая необходимость очистки природы от многолетнего мусора и воспитания у населения экологической культуры.

В связи с этим просим объявить президентскую неделю по очистке мусора вдоль дорог, рек, озера Иссык-Куль, а также во всех рекреационных зонах отдыха и туризма. С этой целью необходимо привлечь все школы, высшие учебные заведения, государственные и негосударственные учреждения и предприятия во главе с Вами!", - заявил политолог.