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Политолог просит президента провести в Кыргызстане неделю по очистке мусора

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Политолог и делегат второго конституционного Курүлтая Бакыт Бакетаев обратился к президенту КР Садыру Жапарову с просьбой провести в стране неделю по очистке мусора во всех рекреационных зонах отдыха и туризма.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич! Народ поддерживает Ваши реформы, направленные на построение новой политико-экономической формации социалистического капитализма, направленного на решение социально духовных запросов граждан страны. Народ надеется, что этот путь станет фундаментом вашей политики!

В стране созрела острая необходимость очистки природы от многолетнего мусора и воспитания у населения экологической культуры.

В связи с этим просим объявить президентскую неделю по очистке мусора вдоль дорог, рек, озера Иссык-Куль, а также во всех рекреационных зонах отдыха и туризма. С этой целью необходимо привлечь все школы, высшие учебные заведения, государственные и негосударственные учреждения и предприятия во главе с Вами!", - заявил политолог.


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URL: https://www.vb.kg/435567
Теги:
мусор, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Бакыт Бакетаев
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