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Казахстанский теннисист выразил свое мнение о встрече с россиянином

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Теннисист Александр Шевченко, представляющий Казахстан, выразил свое мнение о предстоящем матче в первом круге турнира в Дубае против российского теннисиста Даниила Медведева, передает СМИ.

Спортсмен пошутил, сказав, что было бы лучше перетянуть жеребьевку заново. Шевченко также оценил свои шансы в этой встрече, отметив, что Медведев - действующий чемпион и отличный теннисист. При этом он выразил надежду, что Медведев сыграет немного ниже своего обычного уровня.

Это будет их вторая встреча, после того как Медведев одержал победу в прошлом году на турнире в Мадриде. Матч Шевченко против Медведева в Дубае запланирован на 27 февраля в 21:00 по астанинскому времени.

Российский теннисист Александр Шевченко, занимающий 48 место в одиночном разряде с 29 января 2024 года представляет Казахстан на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/435568
Теги:
Казахстан, Россия, теннис
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