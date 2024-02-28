Аэропорт "Манас" купил новое оборудование для обслуживания воздушных судов

Международный аэропорт "Манас" завершил закупку нового высокотехнологичного оборудования для обслуживания воздушных судов и пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "МАМ".

"Среди приобретенных новинок три современных тягача, предназначенных для оперативной и надежной доставки багажа, и семь дизельных источников питания, специально разработанных для обеспечения энергией воздушных судов, что способствует оптимизации процессов обслуживания и бесперебойного функционирования аэропортов Кыргызстана.

Отмечается, что модернизация и укрепление технической инфраструктуры повысит уровень обслуживания и эффективность работы".