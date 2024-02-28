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Аэропорт "Манас" купил новое оборудование для обслуживания воздушных судов

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Международный аэропорт "Манас" завершил закупку нового высокотехнологичного оборудования для обслуживания воздушных судов и пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "МАМ".

"Среди приобретенных новинок три современных тягача, предназначенных для оперативной и надежной доставки багажа, и семь дизельных источников питания, специально разработанных для обеспечения энергией воздушных судов, что способствует оптимизации процессов обслуживания и бесперебойного функционирования аэропортов Кыргызстана.

Отмечается, что модернизация и укрепление технической инфраструктуры повысит уровень обслуживания и эффективность работы".


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URL: https://www.vb.kg/435569
Теги:
Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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