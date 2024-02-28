В России выросло количество электромобилей на 75%

Согласно данным ГИБДД, за 2023 год число легковых электромобилей в России увеличилось на 75% и составило 40 тысяч, передает СМИ.

В некоторых регионах рост был еще более значительным: в Москве количество электрокаров возросло в семь раз, в Калининградской области - в три раза, в Подмосковье - в два раза. Однако доля электромобилей в общем автопарке по-прежнему очень низкая - всего 0,1%. Эксперты не сходятся во мнении о перспективах развития этого сегмента.

Эти данные были опубликованы на сайте ГИБДД. Из них следует, что число легковых электромобилей, зарегистрированных в ГИБДД, за год выросло с 22,5 тыс. до 39,7 тыс. Для сравнения: в 2019 году таких машин было 2,8 тыс., в 2020 году - 7,5 тыс., в 2021 году - 14 тыс. В разных регионах динамика роста отличалась.

Например, в Москве число электромобилей за 2023 год увеличилось с 1,65 тыс. до 7,34 тыс., в Калининградской области - с 304 до 970, в Московской области - с 1,17 тыс. до 2,77 тыс., в Санкт-Петербурге - с 1 тыс. до 2 тыс., Татарстане - с 443 до 914, в Краснодарском крае - с 1,64 тыс. до 2,74 тыс. На Чукотке в 2022 году не было ни одного электромобиля - а в 2023 году появился один.

В Приморском крае небольшой рост показал парк электромобилей (с 2 тыс. до 2,1 тыс. машин), но зато сильно выросло число гибридных автомобилей (с 27 тыс. до 37 тыс.). Подобная тенденция наблюдалась и в Иркутской области, где спрос на гибриды увеличился с 7,2 тыс. до 12,6 тыс. В целом по России число гибридных автомобилей за год подскочило с 135 тыс. до 219 тыс., на 61%.