Погода
$ 89.43 - 89.71
€ 96.55 - 97.55

В России выросло количество электромобилей на 75%

275  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Согласно данным ГИБДД, за 2023 год число легковых электромобилей в России увеличилось на 75% и составило 40 тысяч, передает СМИ.

В некоторых регионах рост был еще более значительным: в Москве количество электрокаров возросло в семь раз, в Калининградской области - в три раза, в Подмосковье - в два раза. Однако доля электромобилей в общем автопарке по-прежнему очень низкая - всего 0,1%. Эксперты не сходятся во мнении о перспективах развития этого сегмента.

Эти данные были опубликованы на сайте ГИБДД. Из них следует, что число легковых электромобилей, зарегистрированных в ГИБДД, за год выросло с 22,5 тыс. до 39,7 тыс. Для сравнения: в 2019 году таких машин было 2,8 тыс., в 2020 году - 7,5 тыс., в 2021 году - 14 тыс. В разных регионах динамика роста отличалась.

Например, в Москве число электромобилей за 2023 год увеличилось с 1,65 тыс. до 7,34 тыс., в Калининградской области - с 304 до 970, в Московской области - с 1,17 тыс. до 2,77 тыс., в Санкт-Петербурге - с 1 тыс. до 2 тыс., Татарстане - с 443 до 914, в Краснодарском крае - с 1,64 тыс. до 2,74 тыс. На Чукотке в 2022 году не было ни одного электромобиля - а в 2023 году появился один.

В Приморском крае небольшой рост показал парк электромобилей (с 2 тыс. до 2,1 тыс. машин), но зато сильно выросло число гибридных автомобилей (с 27 тыс. до 37 тыс.). Подобная тенденция наблюдалась и в Иркутской области, где спрос на гибриды увеличился с 7,2 тыс. до 12,6 тыс. В целом по России число гибридных автомобилей за год подскочило с 135 тыс. до 219 тыс., на 61%.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435570
Теги:
Россия, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  