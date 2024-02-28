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Выборы в Беларуси – это уверенное стабильное будущее страны

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25 февраля в Беларуси прошёл единый день голосования – избрание депутатов Национального Собрания и местных органов власти. Это были одни из первых выборов в череде многочисленных выборов, предстоящих в этом году в мире, и значимых в Европе. Беларусь, дружественная нам страна, испытавшая три года назад нелёгкие дни, когда возникла угроза государственности Беларуси. Коллективный Запад через свои прокси-силы в лице многочисленных НПО, хотел провести через майдан государственный переворот. Для нас это очень близкая к пониманию ситуация, мы это проходили уже не раз через несколько цветных революций. Однако наш народ, как и белорусский, проявил мудрость и выбрал самый правильный путь на сохранение мира и благополучия. Эти события дали нам направление как строить наши государства. Существующая стабильность даёт развитию экономики и благополучия наших народов.

Ключевой особенностью прошедших выборов 25 февраля 2024 года в Беларуси является то, что проходит она на фоне серьезных для Беларуси внешнеполитических вызовов – военного конфликта в Украине и нескрываемой гибридной агрессии со стороны Запада. В таких условиях выборы – это не только формирование представительных органов власти, но еще и универсальный механизм консолидации белорусского народа.

По сути, раньше, при кажущемся изобилии у белорусских избирателей выбор был один: между хаосом и эволюционным развитием.

К нынешним выборам страна подошла, заметно обновив ряд важнейших элементов политической системы – внесены изменения и дополнения в Конституцию, усовершенствовано законодательство, регулирующее деятельность политических партий и общественных объединений. Все это позволило избавиться от многочисленных фейковых, существовавших на бумаге структур, либо тех из них, которые управлялись или финансировались извне.

В Беларуси избирателю доверяют. И дают возможность самому определиться с тем, кого он хочет видеть в Парламенте или в местном Совете: сторонника той или иной партии или же человека, выдвинутого путем сбора подписей или трудовым коллективом. В то время как во многих странах, особенно на Западе, гражданам не оставляют подлинного выбора. Там людям навязывают обезличенные партийные списки. Фактически они формируются группировками внутри правящих кругов.

К слову, в Кыргызстане Жогорку Кенеш тоже формируется не только по партийным спискам, но и из числа кандидатов от территорий. Конечно, любая избирательная система имеет свою плюсы и минусы. Кыргызстан опробовал систему партийных списков и убедился, что в условиях становления партийной системы, когда сами партии представляют собой закрытые акционерные общества, в высший законодательный орган попадают депутаты, заботящиеся больше об интересах своих политических группировок или олигархов, а не государства и народа.

По данным правоохранительных органов волеизъявление граждан непосредственно в день голосования, как и избирательная кампания в целом, прошли спокойно и без эксцессов.

В стране было аккредитовано почти 45,5 тыс. внутренних наблюдателей. Центральная избирательная комиссия Беларуси также аккредитовала 294 зарубежных международных наблюдателя. В их числе представители Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, избирательных органов иностранных государств.

Международные наблюдатели из Евросоюза также подтвердили, что выборы в Беларуси прошли открыто, в рамках действующего законодательства. На избирательных участках 25 февраля присутствовали независимые эксперты из Литвы, Польши, Италии, Франции, Швейцарии, Германии и других государств. Каких-либо нарушений они не выявили, более того наблюдатели из стран Европы отмечают противоречия между тем, как рисуют выборы в Беларуси западные элиты и как это происходит на самом деле.

Игор Камилли, независимый международный наблюдатель (Италия) высказался о выборах следующее: Народ добровольно и активно участвует в избирательном процессе. Мы говорили с комиссией, и нам сказали, что уже около 70 % приняли участие, а это только половина дня прошла. Мы можем с уверенностью сказать, что политическая модель Беларуси – хороший пример для нас на Западе.

Даниэл Петров, независимый международный наблюдатель (Болгария): То, что мы видели на участках, противоречит информации, которую мы увидели изначально, которая распространяется о выборах в Беларуси. На этот момент оцениваю уровень избирательного процесса, избирательную активность очень высоко.

Государство и общество в Беларуси руководствуются простой и очевидной истиной – выборы они проводят для себя, с целью избрать наиболее достойных депутатов, которые будут защищать и отстаивать их интересы.

Подытоживая, отметим, что в настоящее время перед белорусами стоит непростая задача – строительство национальной политической системы, которая бы максимально обеспечивала и защищала ценности мира, безопасности и социальной справедливости на белорусской земле.

Мы в Кыргызстане рады успехам братской Беларуси, желаем ей новых успехов в строительстве сильной независимой страны. В сплочённой семье наших братских народов Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, а также Узбекистана и Туркменистана мы будем не только бурно развивать экономики наших государств, но и будем отстаивать мирные инициативы во всём мире через международные организации.

Калдан Эрназарова

Источник: centrasia.institute


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URL: https://www.vb.kg/435572
Теги:
Беларусь, выборы
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