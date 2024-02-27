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Шайлообек Атазов и Айбек Осмонов поспешно покинули Кыргызстан

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Депутаты ЖК КР Шайлообек Атазов и Айбек Осмонов в срочном порядке выехали за границу на 3 месяца. Об этом редакции vb.kg сообщили источники в парламенте.

Такого же рода информацию распространяют и пользователи интернета в соцсетях, которые пишут, что эти два народных избранника поспешно покинули Кыргызстан якобы в целях лечения, но на самом деле, дабы сохранить свои депутатские мандаты.

Напомним, ранее телеканал Region TV выпустил видеоматериал, в котором некоторые общественные деятели заявили о том, что из-за связи с Райымбеком Матраимовым свои мандаты должны сдать депутаты Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, Искендер Матраимов и Нурлан Ражабалиев.. Последние двое позже решением ЦИКа лишились своих мандатов, что же касается первых двух, то вопрос пока остается открытым.


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URL: https://www.vb.kg/435573
Теги:
Искендер Матраимов, Жогорку Кенеш, Райымбек Матраимов
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