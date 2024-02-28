В Кыргызстане отменили пени по штрафам за нарушения ПДД

С сегодняшнего дня отменены дополнительные пени по штрафам за нарушения правил дорожного движения, сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР.

По данным ведомства, в соответствии с законом КР с сегодняшнего дня отменены дополнительные пени, налагаемые за нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения (штрафы, налагаемые статьями 177-180 и статьями 182-200 кодекса КР о правонарушениях).

Это означает, что водитель, который ранее нарушивший правила дорожного движения, был оштрафован и, в случае несвоевременной оплаты, к нему добавлялся дополнительный штраф.

С сегодняшнего дня водитель будет платить только основной штраф за нарушения правил дорожного движения.

Источник: Кабар