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В Кыргызстане отменили пени по штрафам за нарушения ПДД

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С сегодняшнего дня отменены дополнительные пени по штрафам за нарушения правил дорожного движения, сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР.

По данным ведомства, в соответствии с законом КР с сегодняшнего дня отменены дополнительные пени, налагаемые за нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения (штрафы, налагаемые статьями 177-180 и статьями 182-200 кодекса КР о правонарушениях).

Это означает, что водитель, который ранее нарушивший правила дорожного движения, был оштрафован и, в случае несвоевременной оплаты, к нему добавлялся дополнительный штраф.

С сегодняшнего дня водитель будет платить только основной штраф за нарушения правил дорожного движения.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435580
Теги:
ПДД, штраф, Кыргызстан, ГУОБДД
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