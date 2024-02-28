Жапаров: Кыргызстан готов создать для турецких предпринимателей все условия

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики - Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров провёл встречу с представителями ряда турецких компаний, прибывших в Бишкек для участия в работе кыргызско-турецкого бизнес форума.

В ходе встречи была отмечена обоюдная заинтересованность к практической реализации перспективных проектов в сфере легкой промышленности, медицины, фармацевтики и образования.

Глава Кабмина отметил о необходимости практической реализации достигнутых договоренностей и добавил, что кыргызская сторона готова создать для турецких предпринимателей все условия для комфортного ведения бизнеса на территории Кыргызской Республики.

Стоит отметить, что данная встреча стала продолжением переговоров, прошедших в г.Анкаре, в рамках официального визита Главы Кабинета Министров в Турецкую Республику.