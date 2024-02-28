Погода
$ 89.43 - 89.71
€ 96.55 - 97.55

В ЖК вновь потребовали привлечь к ответственности Жээнбекова и Салиева

268  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Тумонбаев на заседании парламента вновь поднял вопрос о лишении Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента.

По его словам, именно Сооронбай Жээнбеков привел Райымбека Матраимова на политическую арену.

"За связь с коррупционером Раимом Матраимовым три депутата лишились своих мандатов, но есть человек, который привел Матраимова на политическую арену и который сегодня живет за счет государства. Это Сооронбай Жээнбеков. Именно он привел его на политическую арену, дав ему почти все места в парламенте. Все мы видели, как проходили парламентские выборы в 2020 году, когда молодежь вышла на митинги против такого беззакония", - заявил депутат.

Народный избранник напомнил, что когда Сапар Исаков и Алмазбек Атамбаев "присвоили 386 млн долларов, предназначенных на реконструкцию ТЭЦ, Сооронбай Жээнбеков был премьер-министром.

"Также во время пандемии другие страны направили 600 млн долларов нам в помощь на покупку медикаментов и оборудования, но в итоге сколько наших кыргызстанцев погибло", - добавил Тумонбаев.

По мнению депутата, к ответственности должен быть привлечен и правая рука Жээнбекова Алмамбет Салиев, который был заместителем руководителя аппарата президента и который контролировал работу судебной системы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435582
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, уголовная ответственность, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  