В ЖК вновь потребовали привлечь к ответственности Жээнбекова и Салиева

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Тумонбаев на заседании парламента вновь поднял вопрос о лишении Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента.

По его словам, именно Сооронбай Жээнбеков привел Райымбека Матраимова на политическую арену.

"За связь с коррупционером Раимом Матраимовым три депутата лишились своих мандатов, но есть человек, который привел Матраимова на политическую арену и который сегодня живет за счет государства. Это Сооронбай Жээнбеков. Именно он привел его на политическую арену, дав ему почти все места в парламенте. Все мы видели, как проходили парламентские выборы в 2020 году, когда молодежь вышла на митинги против такого беззакония", - заявил депутат.

Народный избранник напомнил, что когда Сапар Исаков и Алмазбек Атамбаев "присвоили 386 млн долларов, предназначенных на реконструкцию ТЭЦ, Сооронбай Жээнбеков был премьер-министром.

"Также во время пандемии другие страны направили 600 млн долларов нам в помощь на покупку медикаментов и оборудования, но в итоге сколько наших кыргызстанцев погибло", - добавил Тумонбаев.

По мнению депутата, к ответственности должен быть привлечен и правая рука Жээнбекова Алмамбет Салиев, который был заместителем руководителя аппарата президента и который контролировал работу судебной системы.