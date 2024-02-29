В Кыргызстане создадут добровольные пожарные формирования

Кабинетом министров КР утверждено Положение о добровольных пожарных формированиях в Кыргызстане, сообщает информационно-правовой портал "Токтом".

Согласно документу, в целях привлечения общественности к работе по предупреждению и тушению пожаров в жилом секторе, организациях, учреждениях и на предприятиях, а также выполнению профилактических противопожарных работ, постановлением кабинета министров КР от 22 февраля 2024 года № 75 утверждено Положение о добровольных пожарных формированиях в КР.

Полномочным представителям президента КР в областях, мэрам городов Бишкек и Ош, главам местных государственных администраций, органов местного самоуправления, руководителям организаций поручено принять меры по повсеместному созданию добровольных пожарных формирований в строгом соответствии с вышеуказанным Положением.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Источник: Кабар