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В Кыргызстане создадут добровольные пожарные формирования

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Кабинетом министров КР утверждено Положение о добровольных пожарных формированиях в Кыргызстане, сообщает информационно-правовой портал "Токтом".

Согласно документу, в целях привлечения общественности к работе по предупреждению и тушению пожаров в жилом секторе, организациях, учреждениях и на предприятиях, а также выполнению профилактических противопожарных работ, постановлением кабинета министров КР от 22 февраля 2024 года № 75 утверждено Положение о добровольных пожарных формированиях в КР.

Полномочным представителям президента КР в областях, мэрам городов Бишкек и Ош, главам местных государственных администраций, органов местного самоуправления, руководителям организаций поручено принять меры по повсеместному созданию добровольных пожарных формирований в строгом соответствии с вышеуказанным Положением.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435583
Теги:
пожар, Кыргызстан
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