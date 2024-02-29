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Птичий грипп достиг Антарктиды и угрожает колониям пингвинов

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Впервые вирус птичьего гриппа выявили на материковой части Антарктиды. Его обнаружили у двух мёртвых птиц-поморников недалеко от научно-исследовательской базы "Примавера", передает СМИ со ссылкой на Reuters.

По словам ученых, на материковой части Антарктиды впервые был подтвержден смертельный тип птичьего гриппа, который представляет собой потенциальный риск для огромных колоний пингвинов в южном регионе.

Это открытие впервые демонстрирует, что вирус высокопатогенного птичьего гриппа достиг Антарктиды, несмотря на расстояние и естественные барьеры, отделяющие ее от других континентов, – заявил Высший совет научных исследований Испании (CSIC).

В CSIC добавили, что вирус обнаружили аргентинские ученые 24 февраля в образцах мертвых морских птиц-поморников.


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URL: https://www.vb.kg/435584
Теги:
грипп, Кыргызстан
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