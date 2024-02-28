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ГКДР обсудила приоритеты на 2021-2026 годы

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Государственная комиссия по делам религий с участием представителей государственных органов провела национальную координационную встречу по реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2021-2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на мероприятии были подняты вопросы о стратегиях, приоритетных планах и задачах государственных программ, реализуемых в религиозной сфере.

Основной целью мероприятия является усиление координации при выполнении Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы и плана мероприятий по ее реализации.


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URL: https://www.vb.kg/435587
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Бишкек
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