Институт посланников доброй воли РФ: энтузиасты за дружбу без отмены

В последние пару лет сотрудничество между Россией и Кыргызстаном получило новый мощный импульс развития. Хотя и до этого момента РФ была главным стратегическим партнером КР. Нас долгие годы объединяли не только крупные экономические, но и образовательные, культурные проекты.

Бизнес наращивает обороты

На данный момент в нашей республике открыто 450 филиалов российских фирм. Работают на российский рынок и предприниматели из КР. Основные потоки экспорта из республики идут в РФ. Речь идет как о сельхоз продукции, так и о товарах "Легпрома". Большую часть импорта мы также получаем от нашего стратегического партнера. Все эти сферы, как и люди, интегрированы в российскую социальную среду, имеют там свои интересы. Для них прочное положение России в мировой экономике и политике – вопрос личного благополучия и развития собственной родины.

Этому способствует все более растущая значимость РФ на мировой арене, которая не может не отражаться на Кыргызстане: приходят инвестиции, совершаются систематические двусторонние встречи в дружественном формате. Немалую роль в этом играет равноправная политика Москвы. Другие государства рассматриваются ей не как сателлиты, для которых пишутся некие абстрактные "правила", вводимые и нарушаемые в произвольном порядке, а как равные партнеры и союзники.

Общность интересов наших стран связана с общими взглядами на роль семьи, вековые традиции и духовные ценности, разделяемые разумным мировым большинством. Поистине ментальная близость государств, которую нельзя отменить.

Несмотря на попытки отдельных государств изолировать нашего стратегического партнера - Россию, ее огромный экономический, военно-политический и культурный потенциал остается притягателен для мирового сообщества. Это заметно по ее тесному взаимодействию в организациях: ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС, а также участии в крупных международных инфраструктурных проектах.

Образование и культуру не отменить

Привлекательно для Кыргызстана и сотрудничество в образовательной сфере КР. По данным правительства РФ, в 2022-2023 году вузах России обучалось свыше 8,5 тысячи студентов из Кыргызстана. Квота правительства России на обучение граждан Кыргызстана в российских вузах на бюджетных местах составила в 2023-2024 году 700 мест, увеличившись на 200 человек. Россия занимает 6-е место в мире по количеству учащихся-иностранцев.

Выпускники российских вузов – люди, связанные с Россией навсегда. Они владеют русским языком, имеют деловые, дружеские, а иногда и родственные, связи с русскими людьми. А значит, как никто другой, понимают значимость сохранения общей истории, культуры и тесных союзнических связей между нашими государствами.

Помогают в укреплении связей между КР и РФ наши соотечественники. На русском языке говорят 146 миллионов граждан России и ещё почти столько жителей зарубежья. Он является рабочим языком в 15 международных организациях и занимает 4-е место в коммуникациях между странами, а русскоязычные ресурсы занимают 2-е место в мире в сети Интернет. В Кыргызстане на сегодня проживает 7 млн 37 тысяч человек. На официальном языке говорит около 40% населения. Все они, так или иначе, выступают посланниками доброй воли России.

По доброй воли ради мира

С учетом происходящей в мире геополитической ситуации и попыток отдельных стран оказывать давления на государства, переписывать историю и вбивать клин в дружбу, давно назрела необходимость создания Института посланников доброй воли России. Это организация будет иметь свои представительства в различных государствах, в том числе, в Кыргызстане. Работать в ней будут энтузиасты, готовые распространять правдивую информацию о России, продвигать идею укрепления сотрудничества, продвигать культуру, язык, традиции и ценности Русского мира, содействовать развитию торгово-экономических связей, организовывать культурные, туристические и спортивные обмены. Но самое важное – новая организация будет бороться с попытками раскачать мировую русофобию и войны ради личных амбиций нескольких мировых государств.