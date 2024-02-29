Госдума России запретила размещать рекламу у "иноагентов"

В заключительном чтении госдума РФ приняла закон, который запрещает размещать рекламу на всех ресурсах "иностранных агентов", передает СМИ.

За нарушение запретов предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Новый закон распространяется на все ресурсы, принадлежащие "иноагентам", включая веб-сайты, блоги и страницы в социальных сетях. Реклама ресурсов "иноагентов" в СМИ также будет запрещена.

После двух административных нарушений в течение года предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.