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Алию Назарбаеву обвинили в рейдерстве

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Алию Назарбаеву, младшую дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и Валентину Рогову, супругу бывшего председателя Конституционного совета Игоря Рогова, обвиняют в рейдерском захвате активов, сообщает Total.kz.

Из анонса Национального пресс-клуба, опубликованного изданием "Ақ жайық", следует, что в 2003 году дочь первого президента захватила действующий бизнес стоимостью 170 миллионов долларов (по оценкам 2003 года), состоящий из семи нефтебаз и 96 автозаправочных станций.

"Во время захвата она угрожала бывшим владельцам тюрьмой и физической расправой. Для убедительности своих угроз днем открыто похитила отца одного из совладельцев бизнеса в центре Алматы и, по словам свидетелей, в похищении, возможно, участвовали работники правоохранительных органов. Соучастником преступления была Валентина Рогова, которая является супругой Игоря Ивановича Рогова, экс-председателя Конституционного совета РК", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/435591
Теги:
Нурсултан Назарбаев, рейдерство, семья
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