Садыр Жапаров дал старт строительству предприятия по выпуску автомобилей

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня заложил капсулу под строительство предприятия по выпуску и реализации автомобилей в Сокулукском районе Чуйской области.

Основная деятельность проекта ориентирована на сборку электромобилей, коммерческих, легковых авто, специальной техники, а также продажу транспортных средств и соответствующей продукции на международном рынке.

Строительство и запуск предприятия реализуется кабинетом министров КР, местными предприятиями совместно с китайской компанией China Hubei Zhuoyue Group. Объем инвестиций первого этапа составит 115 млн долларов США, проектная мощность - более 80 тыс. автомобилей в год.

В своем выступлении глава государства отметил, что проводимая инвестиционная политика, включая предоставление налоговых преференций, создает благоприятные условия для инвесторов. Президент особо акцентировал, что без привлечения внешних инвестиций невозможно добиться быстрого экономического развития. Он выразил уверенность, что данный инвестиционный проект придаст большой импульс развитию автомобильной промышленности республики, увеличению доли отрасли в ВВП и созданию дополнительных рабочих мест.

Садыр Жапаров подчеркнул, что наряду с обеспечением благоприятных условий в отрасли необходимо стремиться к созданию национального автомобильного бренда Кыргызстана путем выпуска автомобилей, производства автозапчастей для импорта и развития международной торговли.

Президент обозначил, что достижение этой цели позволит устранить препятствия, которые мешают развитию этой отрасли, снизит связанные с этим затраты, увеличит экономические доходы страны и создаст рабочие места.

Глава государства отметил, что столь большой проект, который реализуется в нашей стране, нуждается во всесторонней поддержке и пожелал, чтобы это предприятие стало важным началом для создания бренда "Сделано в Кыргызстане".

Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в КР Ду Дэвэнь сообщила, что начало реализации проекта является результатом стратегического партнерства двух стран. Она поблагодарила Главу государства за личное внимание и поддержку деловому сотрудничеству между двумя странами и выразила надежду, что благодаря общим усилиям проект будет реализован и станет образцовым в углублении взаимодействия Кыргызстана и Китая.

Запуск предприятия по выпуску и реализации автомобилей ожидается в августе текущего года.