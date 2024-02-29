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Сагынбаев и Ратбеков удачно стартовали на чемпионате мира по бильярду

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке стартовал чемпионат мира по бильярду "Комбинированная пирамида". Члены сборной Кыргызстана - трехкратный чемпион мира Каныбек Сагынбаев и двукратный чемпион мира Дастан Лепшаков начали свои первые матчи с побед.

По ее данным, Изытбек Ратбеков одержал победу над спортсменами из Азербайджана и Казахстана, выйдя в 1/32 финала.

Тем временем три отечественных спортсмена - Зайлан Адамов, Азирет Таштанбеков и Алмаз Ысабеков потерпели по два поражения и не смогли продолжить борьбу за медали на турнире.

Чемпионат мира по бильярду проводится в шестой раз в истории страны. В соревнованиях участвуют 145 спортсменов (128 мужчин и 17 женщин) из 18 стран, включая 24 отечественных представителя. Полуфинальные и финальные матчи запланированы на 1-2 марта.


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URL: https://www.vb.kg/435593
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