Сагынбаев и Ратбеков удачно стартовали на чемпионате мира по бильярду

В Бишкеке стартовал чемпионат мира по бильярду "Комбинированная пирамида". Члены сборной Кыргызстана - трехкратный чемпион мира Каныбек Сагынбаев и двукратный чемпион мира Дастан Лепшаков начали свои первые матчи с побед.

По ее данным, Изытбек Ратбеков одержал победу над спортсменами из Азербайджана и Казахстана, выйдя в 1/32 финала.

Тем временем три отечественных спортсмена - Зайлан Адамов, Азирет Таштанбеков и Алмаз Ысабеков потерпели по два поражения и не смогли продолжить борьбу за медали на турнире.

Чемпионат мира по бильярду проводится в шестой раз в истории страны. В соревнованиях участвуют 145 спортсменов (128 мужчин и 17 женщин) из 18 стран, включая 24 отечественных представителя. Полуфинальные и финальные матчи запланированы на 1-2 марта.