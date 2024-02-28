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Каныбек Туманбаев: В мае начнется строительство города Асман

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- Бакыт Басарбек
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Управляющим делами президента КР Каныбек Туманбаев ответил на несколько вопросов по поводу строительство завода по производству электромобилей в Чуйской области.

Каныбек Тургунбекович, сегодня вы заложили капсулу под строительство завода по производству электромобилей в Чуйской области. Когда этот завод будет достроен и введен в эксплуатацию?

- Даст Бог, мы планируем начать производство первых электромобилей уже в августе этого года.

Какой будет мощность завода?

- При полной производительной мощности можно будет производить 80 тысяч автомобилей в год.

В августе он начнет полноценную работу?

- В августе мы планируем выпуск первых машин. В следующем году он заработает в полную силу.

Еще один вопрос, не получится ли с этим проектом как с реализацией проекта Асман?

- Реализация проекта Асман стартует в мае. Это неправда, что проект был приостановлен. Вопросы, связанные с бумажными делами и оформлением документации шли без остановки. Были предложения инвесторов по переработке ТЭО, поэтому сейчас ведется работа в этом направлении, она в финальной стадии. С мая месяца начнется строительство города Асман. Ни один проект, где была заложена капсула Главой государства не был остановлен. Как завершается реализация одних проектов сразу начинаются другие проекты. Вы сами являетесь свидетелями этого. В Бишкеке начинают строить стадион вместимостью 40 тысяч человек. На это выделен один миллиард сомов. Скоро начнется строительство городка и стадиона академии футбольного клуба "Барселона". Все работы будут завершены. Надо лишь набраться терпения.


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URL: https://www.vb.kg/435595
Теги:
промышленность, Кыргызстан
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