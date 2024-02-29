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В Оше приступили к преобразованию двух забытых улиц

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Две улицы в Оше, оставшиеся без внимания много лет, будут полностью отремонтированы. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, мэр города Ош Бакытбек Жетигенов провел выездное заседание Технического совета по вопросу капитального ремонта улиц Амир-Тимура (Калинина) и Мамырова.

Ознакомившись на месте с текущим состоянием дорог, градоначальник поручил руководителям соответствующих учреждений и предприятий завершить необходимые работы для начальных работ.

В рамках ознакомления с состоянием дороги градоначальник дал поручения руководителям профильных учреждений и служб завершить необходимые подготовительные мероприятия до начала соответствующих работ.

Согласно планам по данной улице будет проведена работа по капитальному асфальтированию дороги, реконструкции ирригационных сетей и тротуаров, озеленению и благоустройству.

Отметим, что улица Амир-Тимура (Калинина) накануне перешла на баланс муниципального предприятия "Ошские городские дороги" мэрии города Ош.


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URL: https://www.vb.kg/435596
Теги:
благоустройство, Ош, мэрия
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