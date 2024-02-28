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Скрытые угрозы информационной безопасности Кыргызстана исходят от США

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- Анвар Ажиев
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В декабре 2022 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил обеспокоенность бездоказательными обвинениями отдельных стран в совершении компьютерных атак и призвал международное сообщество к урегулированию разногласий мирным путём. Сейчас информационно-коммуникационные технологии чаще используют в целях, подрывающих безопасность и стабильность, и представляющих угрозу для граждан, общества и государства. Давно известно, что США пытаются навязать свои системы не только в общественно-политической жизни, но и сфере информационных технологий, занимаясь перехватом персональных данных и шпионажем с помощью своих спецслужб. Особый интерес для Вашингтона представляют страны постсоветского пространства, пишет AsiaToday.

В 2012 году в Кыргызстане принята "Концепция национальной безопасности КР". В документе говорится, что информационная безопасность является одной из составляющих нацбезопасности страны. Информационная безопасность обеспечивается, в том числе благодаря контенту СМИ, который должен отражать государственные интересы Кыргызстана. В Концепции одной из угроз нацбезопасности называется пропаганда образа жизни, который противоречит нравственным устоям и культуре народа: однополых отношений и гендерной идентичности. Всё это несёт угрозу традиционным семейным ценностям. Например, в Бишкеке 8 марта 2018 года под видом мирной акции прошёл гей-парад. Особый вклад в раскачивание устоев общества и защиту прав ЛГБТ в стране вносит НПО "Лабрис", которое финансируется из-за рубежа.

Существуют и угрозы работе государственных информационных баз данных, полной гарантии сохранения информации на сегодня нет. В 2016 году бывшего завотделом международного сотрудничества аппарата правительства КР Алтынбека Муралиева приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену. Он признан виновным в передаче иностранным спецслужбам 400 секретных документов о внешней политике республики. Информационная безопасность включает не только техническую составляющую, но и административную. И защита информационной безопасности - процесс трудоёмкий и стратегический, ведь он напрямую связан с национальной безопасностью страны.

В 2021 году по инициативе России был создан первый переговорный механизм в сфере международной информационной безопасности – Рабочая группа открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. В отличие от ранее функционировавших групп, рассчитанных на 15-25 стран, РГОС представляет собой открытый для всех стран-членов ООН прозрачный и демократичный формат. Председатель РГОС – постпред Сингапура при ООН в Нью-Йорке Бурхана Гафур. Сессии рабочей группы проходят в Нью-Йорке.

Группа предложила создать глобальный межправительственный Реестр контактных пунктов (РКП) для обмена информацией о компьютерных атаках и инцидентах в качестве меры укрепления информационной безопасности. РКП должен стать центральным звеном при взаимодействии стран в реагировании на кибератаки. Техническим контактным пунктом может быть организация, ответственная за предотвращение, обнаружение и реагирование на компьютерные инциденты в сфере компьютерной безопасности.

Реестр КП должен создаваться на принципах добровольности, открытости и достаточности ресурсов для отражения кибератак. Независимо от международной обстановки организации, включенные в РКП, должны сохранять политическую нейтральность и не подпадать под санкции. Обмен информацией между членами Реестра должен осуществляться на принципах доверия и подлежать огласке только в случае согласия всех организаций.

США и их союзники блокируют инициативу по формированию нового Реестра КП, а предлагают использовать уже существующую инфраструктуру реагирования на кибератаки - CERT или FIRST 2. Эти объединения созданы в Соединённых Штатах и тесно связаны с американскими спецслужбами. Они включают в себя как частные, так и государственные организации не только из США, но и других стран. Однако, чтобы попасть в CERT или FIRST 2 нужно быть лояльным Вашингтону, а попадание в объединение отнюдь не исключает того, что из него не выкинут под надуманным предлогом. То есть ни о каком равноправии для стран-членов не может быть и речи.

Напомним, в феврале президент КР Садыр Жапаров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не вмешиваться в дела своей страны. Ранее Блинкен выразил обеспокоенность законопроектом "О некоммерческих организациях", который рассматривает парламент Кыргызстана. Глава государства пояснил, что закон аналогичен документу об иноагентах, принятому в США в 1938 году. "Почему вам можно, а нам нет?" – сказал Жапаров. В Кыргызстане успешно работают десятки НКО, но некоторые из них получают иностранное финансирование и распространяют недостоверную информацию.


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URL: https://www.vb.kg/435597
Теги:
президент, США, безопасность, Кыргызстан, киберугрозы
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