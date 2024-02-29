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Нарушителям налогового кодекса в Узбекистане спишут 98% штрафов

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Президент Узбекистана одобрил снижение размера штрафа за фискальные правонарушения по статье 227−1 Налогового кодекса в 50 раз - со 100% до 2% с оборота. Бизнесу также спишут 98% задолженностей, которые образовались после применения этой статьи.

Если ранее за это штрафовали на всю квартальную чистую выручку, то теперь лишь на 2% от нее. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты со ссылкой на соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиёева.

Согласно документу, за фискальные нарушения, совершенные впервые, на компанию будет наложен штраф в размере 2% чистой выручки, полученной в последнем отчетном квартале. Если бизнесмены вновь проигнорируют требования Налогового законодательства в течение года, то повторное взыскание возрастет до 20% чистой квартальной выручки. Ранее аналогичные деяния штрафовались изъятием 100% выручки.

Кроме того, президентским указом предписывается списать 98% суммы штрафов, назначенных ранее в рамках статьи 227-1 Налогового кодекса. Соответствующие судебные и исполнительские дела будут закрыты. Отмечается, что взысканные с предпринимателей деньги вернут в счет предстоящих платежей.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/435601
Теги:
налоги, Узбекистан
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