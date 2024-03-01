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Российского педиатра арестовали на 10 суток за интервью Екатерине Гордеевой

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Известного педиатра Сергея Бутрия арестовали после интервью журналистке Катерине Гордеевой, которую Минюст России признал иностранным агентом, передает СМИ.

22 февраля Хамовнический суд Москвы приговорил врача к 10 суткам ареста за административное правонарушение по статье о разжигании ненависти и вражды. 28 февраля суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката педиатра.

Интервью с педиатром было опубликовано на YouTube 7 марта 2023 года. По результатам проверки прокуратура выявила "действия, направленные на разжигание ненависти или вражды, а также на оскорбление чести и достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку "врачи, разделяющие ценности российского общества"".

Отметим, что Сергей Бутрий не только лечит детей, но и ведет блог "Заметки детского врача", на который в "ВКонтакте" подписаны около 230 тысяч человек, а в Telegram - 113 тысяч.


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URL: https://www.vb.kg/435609
Теги:
Россия
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