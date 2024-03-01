Российского педиатра арестовали на 10 суток за интервью Екатерине Гордеевой

Известного педиатра Сергея Бутрия арестовали после интервью журналистке Катерине Гордеевой, которую Минюст России признал иностранным агентом, передает СМИ.

22 февраля Хамовнический суд Москвы приговорил врача к 10 суткам ареста за административное правонарушение по статье о разжигании ненависти и вражды. 28 февраля суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката педиатра.

Интервью с педиатром было опубликовано на YouTube 7 марта 2023 года. По результатам проверки прокуратура выявила "действия, направленные на разжигание ненависти или вражды, а также на оскорбление чести и достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку "врачи, разделяющие ценности российского общества"".

Отметим, что Сергей Бутрий не только лечит детей, но и ведет блог "Заметки детского врача", на который в "ВКонтакте" подписаны около 230 тысяч человек, а в Telegram - 113 тысяч.