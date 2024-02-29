Суд обязал ЦИК лишить депутатского мандата Бактыбека Чойбекова

Административный суд Бишкека 28 февраля удовлетворил заявление Эмилбека Абдыкадырова о признании недействительными результатов выборов кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Бактыбека Чойбекова. Об этом сообщает пресс-служба столичного горсуда.

"Решением Административного суда Бишкека от 28 февраля 2024 года административный иск Эмилбека Абдыкадырова удовлетворен.

Суд обязал Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики отменить свое постановление от 14 декабря 2021 года за № 832 в части признании выборов состоявшимся и признании Чойбекова Бакытбека избранным депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", - говорится в сообщении суда.