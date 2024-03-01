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В столице прошел чемпионат КР по самбо среди мужчин и женщин

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В Бишкеке состоялся чемпионат Кыргызской Республики по самбо среди мужчин и женщин. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, в нем приняли участие спортсмены со всех регионов республики.

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по спортивным единоборствам заняли призовые места на чемпионате.

Отметим, что участники соревновались в следующих весовых категориях:

- спортивное и боевое самбо (среди женщин): 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг;

- спортивное и боевое самбо (среди мужчин): 58, 64, 71,79, 88, 98, +98 кг.

Так, по итогам чемпионата победителями и призерами стали:

Асылбек уулу Жамалбек – 1 место (88 кг);

Бердибеков Бексултан – 1 место (64 кг);

Аманкулова Канышай – 1 место (50 кг);

Салиева Уланай – 1 место (+80 кг);

Жолдошказиев Эмирхан – 1 место (+98 кг);

Аманкулова Канашай – 1 место (54 кг);

Сансызбеков Артур – 1 место (98 кг);

Асеков Даниэл – 1 место (58 кг).

Эрмекова Гулбаданбатим – 2 место (50 кг);

Кубатбек кызы Сейил – 2 место (+80 кг).

Мамаджанов Фарух – 3 место (88 кг);

Турдумаматов Самарбек – 3 место (71 кг);

Кубанычбек уулу Адилет – 3 место (64 кг);

Алмазбекова Адинай – 3 место (72 кг);

Касымбаев Талип – 3 место (98 кг);

Эмилбеков Апсамат – 3 место (58 кг).


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URL: https://www.vb.kg/435616
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