В столице прошел чемпионат КР по самбо среди мужчин и женщин

В Бишкеке состоялся чемпионат Кыргызской Республики по самбо среди мужчин и женщин. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, в нем приняли участие спортсмены со всех регионов республики.
Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по спортивным единоборствам заняли призовые места на чемпионате.
Отметим, что участники соревновались в следующих весовых категориях:
- спортивное и боевое самбо (среди женщин): 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг;
- спортивное и боевое самбо (среди мужчин): 58, 64, 71,79, 88, 98, +98 кг.
Так, по итогам чемпионата победителями и призерами стали:
Асылбек уулу Жамалбек – 1 место (88 кг);
Бердибеков Бексултан – 1 место (64 кг);
Аманкулова Канышай – 1 место (50 кг);
Салиева Уланай – 1 место (+80 кг);
Жолдошказиев Эмирхан – 1 место (+98 кг);
Аманкулова Канашай – 1 место (54 кг);
Сансызбеков Артур – 1 место (98 кг);
Асеков Даниэл – 1 место (58 кг).
Эрмекова Гулбаданбатим – 2 место (50 кг);
Кубатбек кызы Сейил – 2 место (+80 кг).
Мамаджанов Фарух – 3 место (88 кг);
Турдумаматов Самарбек – 3 место (71 кг);
Кубанычбек уулу Адилет – 3 место (64 кг);
Алмазбекова Адинай – 3 место (72 кг);
Касымбаев Талип – 3 место (98 кг);
Эмилбеков Апсамат – 3 место (58 кг).