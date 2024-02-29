ВМФ: КР и РФ - доверие и равноправие

В первых числах марта в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи, масштабное международное мероприятие, на которое, без сомнения, стоит обратить внимание. Кыргызстан, как давний и надежный партнер России, конечно, пришлет на форум представительную делегацию. Но насколько для нашей страны в целом интересно сотрудничество в сфере молодежной политики?

Уже сейчас, по словам первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи поданы из 188 стран мира. Сочи готовится принять более 10 тысяч иностранных гостей со всего мира. То, что Россия проводит открытое для всех мероприятия – это, несомненно, ответ на попытки изоляции с позиции силы. Россияне никого не боятся, и ни для кого не закрывают свои границы.

Наши граждане, побывавшие в России, согласны, что это очень многонациональная страна, в которой спокойно уживаются приверженцы множества религий, она с уважением относится к другим нациям и народам, культурам и религиям. Идеология, которую поддерживает современное российское государство, по сути, мало отличается от нашего мировоззрения. Помнить уроки истории, чтить традиции предков, традиционные ценности, и стараться воспитать в соответствующем русле молодые поколения – разве это не цель любого разумного общества? Именно такой подход лежит в основе всех мировых религий, будь это христианство, ислам или буддизм.

На Сочинском форуме речь пойдет о развитии подрастающего поколения в духе консервативных ценностей, которые мы уже перечислили. О конкретных примерах, когда молодежь вносила значительный конструктивный вклад в развитие экономики и общества. Подобных примеров в огромной России очень много. Волонтеры и молодые предприниматели, молодые ученые и деятели культуры со всех регионов огромной страны соберутся в Сочи, чтобы поделиться своим опытом с гостями, и в свою очередь ознакомиться с зарубежным опытом.

В работе Сочинского форума примет участие делегация из Кыргызстана. Это уже не первое подобное мероприятия, и вспоминая опыт делегатов предшествующих форумов, можно быть уверенными, что в Сочи все участники окунутся в уникальную атмосферу взаимопонимания и сотрудничества, радушия и открытости. Волонтеры и организаторы, представители разных стран и выступающие с лекциями специалисты – все они на время словно станут единой семьей. Обмен опытом, идеями, развитие неформальных контактов, которые происходят на таких молодежных форумах, для их участников могут стать просто бесценными, могут серьезно продвинуть их в карьере и в личностном плане.

Сотрудничество между нашими странами всегда оставалось на высоком уровне. Его основой служили доверительные и равноправные отношения. Участвуя в различных межгосударственных объединениях, таких как ШОС и ЕАЭС, Кыргызстан всегда участвует в дискуссиях на равных. Лидеры США и Запада часто позволяют себе какой-то приказной тон в отношении нашей страны. Почему-то они считают само собой разумеющимся, что мы обязаны их во всем слушаться, выполнять их указания.

Нынешнему поколению руководителей Кыргызстана и России легко находить общий язык, поскольку они разговаривают на одном языке, воспитаны на одних ценностях. Многие наши лидеры получали образование в Москве или других университетских центрах России. Чтобы сохранить вот этот постоянный взаимовыгодный контакт, необходимо чаще общаться и на уровне молодежи, участвовать в совместных проектах.

К сожалению, многим странам бывшего советского пространства уже становится тяжело понимать друг друга. Старшее поколение не просто говорило на одном языке, оно воспитывалось в Советском союзе, смотрело одни и те же фильмы и читало одни и те же книги. Но это поколение постепенно уступает свое место более молодым политикам и руководителям, которые уже развивались в совершенно другой среде, как языковой, так и культурной. Нам надо немного синхронизировать работу с молодежью, обменяться своими представлениями в этом плане. Чтобы и дальше Кыргызстан и Россия могли сотрудничать, развивать взаимовыгодную международную торговлю, помогать друг другу в моменты природных бедствий или других неприятностей.

Важно понимать, что ШОС и ЕАЭС, хотя и имеют в своей основе экономическое сотрудничество, развитие международной торговли и кооперации, обмен технологиями и совместные инвестиции, в то же время опираются на духовную и культурную общность стран участников.

Наши страны и наши лидеры не просто партнеры, они во многом единомышленники. Надеюсь, что совместная работа на международном форуме позволит нашим делегатам из Кыргызстана ознакомиться с новым опытом, который можно будет использовать и в нашей стране, вернется, одухотворенная новыми идеями. В многополюсном мире, когда инновации и технологии перестали быть тайной за семью печатями, а стали достоянием всех, каждая страна должна добиваться своего процветания и благополучия для своих граждан.