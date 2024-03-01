Пока западные партнеры повторяют свою мантру про изоляцию России, на первую мультиспортивную фиджитал-Олимпиаду в Казани собралось полмира.

За последние два года США и их сателлиты использовали все возможные способы, чтобы насолить РФ. В ход пошли санкции, отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, а также бесконечные попытки отменить русскую культуру - начиная от литературы заканчивая балетом. В общем, западные политики лезут из кожи вон, чтобы доказать, что Россия - это мировой изгой.

Реальность, конечно, противоположная. Во всяком случае для тех, кто не живет в информационном пузыре западных и прозападных медиа. В своем высокомерии страны Запада напрочь забыли или намеренно игнорируют тот факт, что ни по численности населения, ни территориально, ни по объемам экономики, они не являются большинством на планете. Как бы им не хотелось убедить в этом всех вокруг.

Вместе с тем, санкции, информационная война и геополитическая напряженность в целом, не стали для России приговором, а наоборот - дали импульс к развитию по новым направлениям. РФ переориентировала экономику, перестроила торговые потоки, переосмыслила логистику и приоритеты в международных отношениях. Все это, помимо прочего, помогло запустить процессы, которые, действительно, вскоре могут изменить миропорядок.

Мы уже сегодня видим, что центры международной спортивной, культурной, технологической активности сместились. И пока во Франции, которая готовится в этом году принять Олимпийские игры, фермеры заваливают улицы городов навозом, в столице Татарстана Казани проходят первые Игры Будущего.

Это по-настоящему уникальное спортивное событие. Во-первых, турнир охватывает 21 инновационную дисциплину, сочетающую физические и цифровые элементы, что демонстрирует конвергенцию атлетизма и технологий. Спортсмены соревнуются в самых разных направлениях, начиная от цифровых гонок и заканчивая киберспортом и спортивным программированием.

Во-вторых, соревнования собрали колоссальное количество участников (таковы особенности российской изоляции). В Играх Будущего принимают участие представители более 107 стран СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Это более 260 команд, в состав которых входят свыше 2 тысячи спортсменов. Как говорится, спортивная дипломатия в деле.

На фоне попыток отмежевать Россию от мирового сообщества с помощью карательных мер и международных спортивных бойкотов, Игры Будущего стали очень громким и весьма выразительным ответом на усилия Запада. Этот международный турнир, организованный Россией и поддержанный странами СНГ, в том числе и Кыргызстаном, стал символом коллективного вызова попыткам политизировать спорт.

Кстати, наша республика тоже выставила команды для участия в цифровых гонках, киберспортивной игре Dota 2 и соревнованиях по спортивному программированию. Отражая дух сотрудничества в Играх, кыргызская команда по Dota 2 имеет многонациональный состав, в который входят представители Казахстана, России и Беларуси, что подчеркивает объединяющую силу спорта.

"Безусловно, вот такие спортивно-виртуальные соревнования достаточно популярны, в первую очередь они рассчитаны на молодежь. Поэтому и в названии не случаен акцент на будущее. Россия, как известно, находится под санкциями и не только в экономическом плане, но и в плане участия в ведущих мировых спортивных мероприятиях. Российские спортсмены отстранены от участия в чемпионатах мира, в других знаковых международных соревнованиях. Но в то же время Россия продолжает привлекать к себе внимание всего мира как страна инноваций в спорте. Я смотрел очень много публикаций было и в западных СМИ с упоминанием этих соревнований. Кроме того, на мероприятие приехали президенты Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Беларуси. То есть был обеспечен самый высокий уровень", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Игры Будущего, выходящие за рамки соревнований, символизируют более широкую приверженность укреплению двусторонних и многосторонних связей между Россией и ее союзниками. Благодаря совместным усилиям по развитию форматов соревнований, образовательных инициатив и спортивных организаций Россия и дружественные страны, такие как Кыргызстан, укрепляют узы партнерства и взаимопонимания.

Демонстрируя передовые технологии и способствуя сотрудничеству между странами, Казань создает прецедент для будущего международной спортивной дипломатии, демонстрируя, что общие ценности и интересы могут преодолеть геополитические разногласия.

"В целом, что касается изоляции, то, как показали два года после начала СВО и введения беспрецедентных санкций в отношении России, фактически на экономическом показатели РФ это никак не сказалось. Что касается товарооборота с тем же Кыргызстаном, со странами Евразийского союза, Центрально-азиатского региона, странами СНГ, в прошлом году достигли миллиардов долларов. Сумма очень большая, рекордные показатели. И это все показало, что изолировать Россию западным странам не только не удалось, но и еще удалось как бы придать значимость тем мероприятиям, которые сегодня проходят в регионе. Это касается Игр Будущего, молодежного фестиваля, который пройдет в марте. Все это широко анонсируется в мире. Таким образом, все планы Запада были сведены к нулю. И я думаю, что это исторический момент. Еще раз хочу подчеркнуть, что это заклад на будущее, что санкции они дают толчок развитию отношений не только внутри самой России, но у РФ сейчас появился список дружественных стран, чего раньше не было", - заключил эксперт.

По мере того, как разворачивается соревнования, и спортсмены из разных стран собираются вместе в духе дружеского соревнования, Игры Будущего служат мощным напоминанием о непреходящем потенциале спорта в укреплении единства, сотрудничества и дружбы на мировой арене. В мире, полном разногласий, Казань стала эпицентром надежды и солидарности, доказывая, что даже в условиях невзгод стремление к спортивному совершенству может объединять нации и вдохновлять на коллективный прогресс.